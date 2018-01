Desde que comenzó a llover, el pasado viernes por la noche y hasta el cierre de esta edición, el panorama era complicado en algunas rutas de la provincia. Es que a lo largo de toda la noche y el día hubo cortes intermitentes en varios sectores lo que complicó la circulación de vehículos. Dirección Nacional de Vialidad reforzó el operativo enviando más trabajadores y máquinas para despejar los accesos. Uno de los lugares más complicados fue Jáchal. La tormenta se desató a las 20 de viernes pasado y ayer llovió durante todo el día. Al cierre de esta edición, desde Desarrollo Humano indicaron que no había detectado inconvenientes en casas de familias. Sin embargo el problema se produjo en varias rutas. Si bien la mayoría de los accesos estuvo transitable, desde Vialidad Nacional insistieron con circular con precaución sobre todo en la zona de los badenes. Entre las rutas que se cortaron varias veces ayer está la Ruta Nacional 149, que sólo se pudo habilitar hasta el kilómetro 51 (Estancia Yalguaraz), luego hay un corte que lleva varias horas. En este sitio todavía hay máquinas trabajando. La otra vía complicada fue la Ruta Nacional 40 entre Huaco y el límite con la provincia de La Rioja, con agua y material de arrastre en la zona de badenes que por momentos la deja intransitable, pero que se encuentran máquinas trabajando en el despeje. Hacia el mediodía de ayer, la otra ruta cortada fue la Ruta 475 Jáchal-Mogna, al igual que sucedió con la Ruta 511 en el límite con La Rioja. La Ruta 506 en el tramo Baldes de las Chilcas a Baldes del sur se encuentra intransitable al igual que la Ruta 523 entre San Agustín y La Majadita que no se puede pasar. La 507 sólo transitable para vehículos altos. El resto de las rutas provinciales estuvieron transitables pero con precaución.



Dirección Nacional de Vialidad emitió partes durante todo el día en el que indicaron el estado de cada ruta y los trabajos que se realizaban. A mediados de la semana pasada, otro temporal también hizo estragos, pero en la zona de Calingasta. Esto tuvo como consecuencia que hubo más de 50 vehículos varados durante más de 12 horas en la ruta que une la ciudad con ese departamento. Un día después la creciente cortó el acceso que va de Calingasta a Uspallata.

El descenso

20 Grados centígrados fue lo que descendió la temperatura entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Ayer la máxima no superó los 20ºC. Se estima que para hoy las condiciones mejorarán pasado el mediodía, pero la máxima no superará los 30ºC. No se esperan lluvias para los próximos días y el calor se hará sentir a partir del día martes en adelante.