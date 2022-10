Una familia ullunera de 4 integrantes se salvó de lo peor al no estar en su vivienda cuando el techo de la cocina-comedor se desplomó. El hecho ocurrió anoche en una casa ubicada en la villa del Lago.

En el lugar vive Matías Luna (34), su esposa Noelia (28) y sus hijos de 7 y 4 años. La cabeza del hogar se desempeña normalmente en la cosecha cuando hay trabajo pero sino realiza changas y con eso mantiene a su familia, lo que no le deja margen para poder hacerle retoques a su vivienda.

Durante la semana, el techo de la casa dio los primeros indicios de estar al límite cuando por la lluvia se empezó a filtrar el agua. Posteriormente, con las intensas ráfagas de viento, las cañas crugieron y el viernes en la noche, no soportó más y cedió.

El techo se derrumbó y por fortuna, los ocupantes no estaban. Bomberos acudió al lugar y recomendó no habitarlo por el peligro que presenta, aunque la familia destacó que no tienen a dónde ir y por ese motivo, se quedarán allí. Actualmente tienen parte del hogar a la intemperie y sus vecinos piden ayuda para poder arreglar el techo.