Capital decidió actuar de antemano para frenar la ola de casos de coronavirus y evitar el retorno a Fase 1. Para eso, en una reunión entre las autoridades y referentes del sector comercial y gastronómico, decidieron reforzar los controles en comercios, bares y restoranes exigiendo que se cumpla con el protocolo y sancionar a quienes lo incumplan de la manera más dura: la clausura del local.

El incremento de casos de Covid-19 en Capital y Rawson hizo que el intendente capitalino Emilio Baistrocchi tomara el toro por las astas y actuara de inmediato para no tener que retornar a Fase 1 con las pérdidas que implicaría para la actividad comercial, es por eso que reunidos con autoridades de la Cámara de Comercio y los principales Centros comerciales, decidieron las medidas. Participaron de la reunión Alejandro Escobar (Patio Alvear), Andrés Marún (Paseo Libertad), Natalia Cornaglia (Falabella), Augusto Nehin (Cámara Hotelero Gastronómica) y Hermes Rodríguez por la Cámara de Comercio.

En consenso determinaron que lo más justo era salir a exigir que se cumpla con el protocolo y sus medidas básicas como lo son: que se cumpla con el distanciamiento, que se respete el factor ocupacional, que se exija el uso del barbijo y también que se tomen los datos de los clientes en los ingresos.

"No me parecía correcto que paguen justos por pecadores. Los que cumplen con las normas no tienen por qué correr con la misma suerte del resto si volvíamos a Fase 1. Lo ideal es salir a exigir que se cumpla el protocolo porque muchos se habían relajado", expresó Alejandro Escobar, gerente del Patio Alvear. Otra de las alternativas que en algún momento se planteó en esa reunión que fue restringir el ingreso según la terminación del DNI y eso a Escobar tampoco le pareció lo correcto. "Si se llegara a aplicar esa medida, estaríamos sepultando la actividad comercial. La actividad está extremadamente golpeada y hay una caída del 40 %, de volver a esa restricción provocaría un 50% más en esa baja", comentó el empresario.

"Logramos un compromiso muy importante que es salir a pedir a los comerciantes que vuelvan a activar exhaustivamente los protocolos y que tomemos conciencia sobre todo para no tener que volver a Fase 1", comentó Hermes Rodríguez.

Ayer ya avisaron mediante comunicados a los comerciantes que deberán comenzar a aplicar al máximo las medidas y hoy serán los mismos mandatarios y las brigadas municipales quienes saldrán a controlar. Las fuentes consultadas coincidieron en que generar conciencia social será fundamental y tanto Rodríguez como Escobar dijeron que el error de muchos comerciantes cayeron en ese "relajamiento general". "Es importante que entendamos que si no cumplimos con esto, el número de casos continuará escalando y ahí sí no quedará otra que retornar atrás y eso sería fatal para el comercio", expresó Rodríguez.

Comercios, bares y restoranes, estarán bajo la lupa de los controles municipales y deberán ponerse en regla, caso contrario deberán bajar las persianas.

Las medidas en Capital

Se reforzarán las brigadas preventivas en comercios, bares, cafés y restoranes. Ante incumplimientos en los protocolos se multará y/o clausurarán a través de la Justicia de Faltas.

Se cerrará el Cementerio de Capital para visitas y se suspenden las ceremonias velatorias. La Feria municipal y Mercado de Abasto mantendrán puertas abiertas con estrictos controles.

Capital pidió ante el Comité Covid que se limiten los espacios verdes sólo para circulación y a la práctica de deportes individuales. Impidiendo la permanencia en burbujas en plazas y parques.

En cuanto a los servicios municipales, se restringió la atención al público en el municipio. El horario se extenderá dos horas (de 8 a 14) para espaciar la concurrencia de público, por turnos online y sólo para servicios esenciales.