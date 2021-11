El Ministerio de Salud Pública informó este sábado que, en las últimas 24 horas, no se registraron pacientes con asistencia respiratoria mecánica. Se trata de la primera vez en el año que San Juan no tiene internados que necesiten dicha aparatología para oxigenarse. Además, se contabilizaron 6 nuevos contagios de coronavirus y no hubo que lamentar fallecidos.

El total de casos, desde que comenzó la pandemia, es de 72.201 mientras que el acumulado de decesos se mantuvo, por 15mo día consecutivo, en 1.189.

Nuevos casos:6

Total confirmados:72.201

Pacientes con proceso infeccioso:42

Personas fallecidas (acumulado): 1.189

Recuperados: 70.970

Test negativos: 233

Además, se encuentran internados 29 pacientes en las áreas de COVID-19 (entre positivos y sospechosos) de los hospitales Dr. Guillermo Rawson; Dr. Marcial Quiroga; Dr. Ventura Lloveras, de Sarmiento; Dr. César Aguilar, de Caucete; Dr. José Giordano, de Albardón; Dr. Federico Cantoni, de Pocito; CEMEC; Dra. Julieta Lanteri; Hospital San Roque, de Jáchal; Hospital Dr. Alejandro Albarracín, de Valle Fértil; Hospital de Barreal, de Calingasta; Hospital 25 de Mayo; Hospital Privado; Instituto Médico; Clínica El Castaño; Clínica Santa Clara; Sanatorio San Juan y CCI.

De ese total, 10 pacientes permanecen internados en el Área Crítica. No se encuentran pacientes con Asistencia Respiratoria Mecánica.