El Inpres apostó a la modernización para festejar los 45 años de su creación. Lanzó el primer manual virtual sobre prevención sísmica, destinado especialmente a los alumnos tanto primarios como secundarios y con material para trabajar en clase. Tanto los docentes como cualquier interesado lo pueden descargar gratis desde la página web de la entidad.



El Instituto Nacional de Prevención Sísmica de San Juan se inauguró el 8 de mayo de 1972 y hoy habrá un acto en su sede para celebrar su nacimiento.



Responder a los cambios y a la demanda de los chicos en la actualidad, y llegar a más sanjuaninos para enseñarles cómo actuar ante un sismo fueron los factores fundamentales que tuvieron en cuenta las autoridades del Inpres para poner en marcha el primer manual virtual sobre prevención sísmica. ’Hace mucho tiempo que el instituto también tiene como eje de trabajo la enseñanza sobre el accionar ante un sismo o terremoto, pero ahora quisimos modernizarnos un poco en este tema. Recurrimos a Internet para tener un mayor alcance y para estar en sintonía con los chicos con la idea de que todos puedan acceder a este material, especialmente los que asisten a escuelas de zonas alejadas’, dijo Alejandro Giuliano, director del Inpres.

El Inpres hará imprimir 2.000 ejemplares del manual virtual

de prevención sísmica.

Giuliano agregó que para acceder a este material sólo hay que ingresar a la página web oficial del instituto (www.inpres.gov .ar) y hacer click sobre ’manual de prevención sísmica’. El mismo está dividido en cuatro ejes temáticos principales: uno sobre la actividad sísmica en la Argentina y del trabajo del Inpres en materia de investigación; otro sobre qué hacer antes de un terremoto, que incluye una guía para elaborar un plan de prevención sísmica; un tercero sobre qué hacer durante un terremoto, con

recomendaciones incluidas; y otro más sobre qué hacer después de un terremoto, con consejos sobre evacuación y pedido de ayuda. Cada una de estas secciones del manual incluye actividades para que los alumnos puedan trabajar en clase.



’Este manual es muy fácil de leer y de comprender, más allá de que incluya material científico y específico sobre la actividad sísmica. Por eso queremos difundirlo para que más gente tenga acceso al mismo y lo use’, dijo Giuliano.

AVANCE ANTERIOR

Hace un año, el Inpres incorporó un nuevo avance en materia informativa y de comunicación. Se trata de un programa informático que detecta los movimientos sísmicos de manera automática y brinda la información casi inmediata de sus características. Estos datos aparecen en la página web del instituto a escasos minutos de producido el sismo para que la gente pueda informarse sobre el lugar del epicentro, su magnitud y su intensidad. ’Cuando ocurre un movimiento sísmico, la gente quiere informarse inmediatamente de si fue cerca y de su intensidad, por eso incorporamos este sistema automático de lectura e información’, dijo Alejandro Giuliano.



Los datos de los sismos aparecen en diferente color, cada uno con un significado distinto. A escasos dos minutos de producido el hecho aparecen en la página web del instituto los datos en color azul. Esto indica que la información no fue verificada por el sismólogo y que puede tener errores. En menos de 10 minutos de ocurrido el sismo, los datos aparecen en negro lo que indican que ya fueron verificados por el sismólogo y que se trató de un movimiento que por sus características no fue percibido por la personas.



Mientras que si aparecen en color rojo indican que la personan sí lo percibieron.

Este sistema automático detecta los movimientos sísmicos ocurridos en todo el país.

Un informante personal

­Guillermo Alaniz tiene 60 años y es uno de los empleados del Inpres con mayor antigüedad. Desde hace 40 años se desempeña en las tareas administrativas, aunque tuvo que incursionar en el tema científico y técnico de los sismos para responder a las inquietudes permanentes de familiares y amigos. "La gente piensa que porque trabajo en el Inpres tengo que saber cuándo va a haber un sismo o terremoto. Por lo menos, en todo almuerzo familiar o con amigos siempre hay alguien que me lo pregunta. Por eso decidí interiorizarme en el tema para responder a las preguntas con argumentos verdaderos. Siempre recalco que aún no existe un aparato que indique cuándo y dónde se va a producir un terremoto", dijo el hombre.



Se percibe un sismo en San Juan y Guillermo deja a mano su teléfono. Sabe que algún conocido lo va a llamar para preguntarle dónde fue el epicentro y qué intensidad tuvo. Él aprovecha la ocasión para transmitir tranquilidad y dar algunas recomendaciones. "Explico que San Juan, a nivel edilicio, está preparado para hacer frente a un terremoto. Que las viviendas y edificios pueden sufrir daños, pero que no van a caer. También les doy algunos consejos como que se alejen de las ventanas cuando hay un sismo para evitar heridas con la rotura de vidrios, pero sobre todo que no se desesperen y salgan corriendo como locos a la calle porque eso es más peligroso que quedarse adentro", explicó Alaniz.



El hombre agregó que en el Inpres se le da mucha importancia al tema de la prevención sísmica y se trabaja permanentemente para mejorar las políticas. Agregó que a todos los empleados se los capacita en este tema para que puedan difundir y fomentar las medidas que se deben poner en práctica para mantenerse a salvo durante y después de un terremoto.



CRONOLOGIA

1977

Ese año el Inpres comenzó a ampliar la red de estaciones sismológicas. Hasta ese entonces sólo tenía dos y pasó a sumar otras más hasta alcanzar las 50 en todo el país. Estas estaciones se encargan de medir el movimiento continuamente y registrar hasta las vibraciones no percibidas por las personas.



1983

Se puso en vigencia la primera generación de los reglamentos de construcción sismorresistente elaborados por el Inpres, que abordaron dos temas principales: las técnicas y las políticas pensadas para prevenir el colapso de las estructuras edilicias durante un terremoto.



1984

El Inpres comenzó a adquirir tecnología de avanzada para el Laboratorio Central en el que simulan sismos para estudiar cómo afectan los materiales y construcciones, con el fin de prevenir el impacto de los verdaderos sismos y evitar catástrofes. Este laboratorio funciona desde la creación del instituto.



2013

Se aprueba la primera tanda de reglamentos de construcción sismorresistente con hormigón armado, hormigón pretensado y acero proporcionando un mejor sistema de cálculo para diseñar y construir estructuras más seguras y confiables.



EN NÚMEROS

80 Es la cantidad de personas que actualmente trabajan en el Inpres. Desarrollan su actividad en el instituto por la mañana y la tarde. Por las noches, y durante los días feriados, se designa personal que hace guardias pasivas.

Parte del personal se capacitó para manejar el sistema informático de información sísmica.

148 Es la cantidad de estaciones acelerográficas que posee el Inpres en Argentina. Se ponen en funcionamiento sólo cuando el movimiento del terreno supera un umbral determinado. Por día, se registran unos 30 sismos a los largo del país. La mayoría no es percibida por las personas.

"Mayor compromiso de todos"

Alejandro Giuliano - Director del Inpres



"Cuando nos preguntan si San Juan está preparada para soportar un terremoto, yo respondo en base a dos aspectos. El primero hace referencia a la edificación sismorresistente, de la que somos pioneros en el país. Hay un reglamento de construcción que no sólo se aplica, sino que también se controla. Hay un organismo provincial, que es la Dirección de Planeamiento, quien se encarga de verificar que una construcción cumple con todas las normas establecidas para evitar el colapso parcial o total durante un terremoto.



El otro aspecto es sobre la consciencia sísmica de la gente. Hace más de 20 años que venimos trabajando en un programa de conscientizacion sísmica para la población. No somos un organismo de emergencia, pero trabajamos fuertemente en la prevención. Y lo hacemos fundamentalmente con los chicos en las escuelas por que ellos son un efecto multiplicador.



Creo que hemos avanzado mucho en este tema, que la gente se compromete en aprender la forma de comportase ante un sismo. No es fácil lograrlo porque esto también es un tema cultural. Pero creo que hemos avanzado bastante en la temática. De todos modos vamos a seguir trabajando para generar en los sanjuaninos más consciencia sísmica. Podemos decir que desde el Inpres hemos logrados grandes avances, pero todavía falta mucho por hacer".

La conmemoración

Para conmemorar su 45to aniversario el Inpres realizará un acto hoy en su sede. El mismo arrancará a las 10 e incluirá una ceremonia de apertura con las autoridades del institutos e invitados especiales; un recorrido por las instalaciones y un almuerzo para finalizar.



El nacimiento



En 1972, el Poder Ejecutivo Nacional dispone la disolución del Concar por considerar cumplidas las tareas de reconstrucción de la Ciudad de San Juan y crea por Ley Nro. 19.616 del 8 de mayo de 1972 el Inpres, en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para llevar adelante la Política Nacional de Prevención Sísmica.