Para el juez Pablo Flores, titular del Segundo de Instrucción, esta semana será clave para ir develando su futuro. Hasta las 9 del miércoles tiene la posibilidad de presentar un informe, a modo de primera defensa, sobre la denuncia en su contra por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, que está en manos del Jurado de Enjuiciamiento. A su vez, el jueves se le vence el último certificado médico que presentó ante la Corte de Justicia, por lo que, si no lo renueva, deberá a volver a trabajar al frente de su juzgado. Si lo hace, su salud quedará en la mira, ya que algunos entienden que deber llevarse adelante una junta médica para determinar su capacidad para seguir siendo magistrado, dado que serán ocho meses seguidos sin desempeñar su tarea.

Fuentes calificadas indicaron que la situación de Flores es compleja, debido a que enfrenta el pedido de, por entonces, un juez interino al Jurado de Enjuiciamiento para que se lo destituya para poder indagarlo, ya que tiene fueros. Y puede correr la misma suerte si se determina que no está en condiciones de cumplir sus funciones como juez. En el caso de confirmarse esta última hipótesis, deberá dispararse un estudio por parte de una junta médica, la que determinará sus capacidades. Si esa junta llegase a establecer que no está en condiciones, se debería llevar adelante un proceso de destitución por incapacidad sobreviniente, ya sea por un problema físico o psíquico, explicaron las fuentes.

Las fechas sobre sus próximos pasos coincidieron esta semana. La primera recayó luego de que el jueves 21 de mayo, el Jury comenzara con sus actividades con una reunión en la que analizaron la denuncia que en octubre pasado, el entonces juez interino Juan Pablo Ortega, presentó contra el magistrado por haber encontrado indicios que lo vinculan el exjefe del Depósito Judicial, Gustavo Padilla, ya que le entregó una camioneta Toyota 4x4 como depositario judicial, cuando se trata de una facultad exclusiva de la Corte de Justicia. Y el comisario, además de su labor policial, usó el vehículo para ir y venir de su casa y salir al campo con amigos, es decir, para fines particulares.

En cuanto a su salud, luego de que fuera denunciado por Ortega, Flores presentó su primer pedido de licencia por razones médicas de "largo tratamiento". Según se informó en su momento, el magistrado había acercado un certificado en el que se argumentaba que tuvo un episodio de arritmia y los profesionales que lo revisaron le recomendaban reposo físico y psíquico por 20 días. Desde entonces, siguió extendiendo su permiso hasta la actualidad, el cual vence el jueves y lo puede renovar.

Las fuentes consultadas indicaron que, ante el Jury, Flores tiene tres opciones: responder con la presentación de un informe; no hacerlo, lo que no implica culpabilidad, o da a conocer su estado de salud. Con las dos primeras, comenzarán a correr los plazos para definir si se realiza o no su proceso de remoción, mientras que la tercera puede desencadenar otro Jury para determinar su capacidad para llevar adelante las tareas como juez.

En los pasillos de Tribunales circula la versión de que el magistrado buscaría ganar tiempo para acceder a la jubilación. De hecho, ya hay números que se manejan sobre que tiene la edad para jubilarse, pero que le faltarían dos o tres años de aportes. Si lo destituyesen, perdería el beneficio previsional, indicaron las fuentes.



>> CRONOLOGÍA

3/10/ 2019

Cae detenido el comisario Gustavo Adolfo Padilla, sospechado de cometer los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario público por el uso de una camioneta y un auto.

4/10/2019

El juez Pablo Flores reconoció que autorizó a Padilla a usar una camioneta radiada sin seguir los pasos que indica la normativa. Dijo que cometió un "error", a tal punto que indicó "me comí un articulito".

21/10/2019

El juez interino Juan Pablo Ortega, al frente en su momento del Primer Juzgado Correccional, presentó el pedido de destitución contra su colega, luego de que la fiscal Claudia Salica le solicitara que lo llamara a indagatoria.

27/05/2020

El Jurado de Enjuiciamiento notificó a Flores de la denuncia en su contra, de la conformación del Jury y de la persona a cargo de su defensa oficial. Además, se le pidió que emita un informe a modo de primera defensa.