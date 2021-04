Hay preocupación entre los prestadores turísticos de San Juan y no es para menos. Luego de varios meses de bonanza, están asombrados de que no tienen ni consultas para el fin de semana del 1 de mayo. Dijeron que esta fecha suele atraer mucho turismo a los distintos departamentos, pero ahora están temerosos porque casi no tienen reservas. Y aseguran que es por la preocupación que hay en todo el país por el aumento de casos de coronavirus.

Si bien abril y mayo nunca fueron meses fuertes para el turismo, los prestadores comentaron que el feriado del 1 de mayo es una fecha clave. "Hasta el 15 de abril, más o menos, tuvimos los lugares alquilados. Ahora está re flojo y no hay ni una sola consulta para el 1 de mayo", dijo Fanny Perna, de Rodeo. La mujer, que administra complejos de cabañas y un hotel, contó que ellos creen que es por el aumento de casos que hay en el país y en San Juan inclusive.

Desde otros departamentos dijeron que el fin de semana del Día del Trabajador no será para nada alentador. "Antes de la reserva hay un paso previo que es la consulta. Hasta el momento nadie llamó preguntando. Vemos que desde que se aplicaron las nuevas restricciones la actividad turística tuvo un gran freno. Es como que la gente comenzó a sentir miedo. Entendemos que esto nos afecta a todos por igual", dijo Ruthi Goransky, de Rancho Por Fin, de Barreal.

Y si bien durante el relevamiento que realizó este medio, hubo prestadores que dijeron que tienen reservas, fueron los menos. En Valle Fértil, algunos aseguraron que recibirán turistas. Sin embargo la mayoría contó que no tienen reservas y que incluso algunas fueron dadas de baja. "Hasta el momento, en el complejo de Jáchal y de Valle Fértil sólo tenemos consultas, pero muy pocas. Algunas reservas que estaban confirmadas se cayeron y el depósito que esas personas hicieron quedará a cuenta para que vengan en otro momento", dijo Daniel Pérez, que tiene un hotel en el Valle y en Jáchal, desde donde contaron que están temerosos porque la situación que se avecina no es la mejor.

"Tenemos muchas consultas por la página, pero se nota una baja importante en las reservas, la gente está muy cautelosa", dijo Raúl Racero, de Pedernal, mientras que Pablo Bravo, de Ullum, sentenció que "la segunda ola es un freno para el turismo".



Julio de 2020

La actividad turística volvió a habilitarse el 1 de julio de 2020, luego de casi 3 meses de permanecer cerrada. En el primer fin de semana largo (foto), el del 9 de Julio, la ocupación llegó al 94%.



Agosto de 2020

Luego del brote de coronavirus en Caucete, San Juan volvió a Fase 1 y el turismo fue una de las actividades que fueron inhabilitadas nuevamente. Eso generó mucho enojo en los prestadores.



Octubre de 2020

Los primeros días de octubre pasado, Calingasta fue el primero en volver a abrir sus puertas al turismo. Paulatinamente, el resto de los departamentos fueron habilitando la actividad.



Abril de 2021

Después de un verano muy exitoso, en el que llegó gente de varias provincias, Semana Santa fue otra fecha clave para el turismo. La ocupación estuvo casi al tope en todos los departamentos.