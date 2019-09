San Juan no es ajeno a la "globesidad", el término que creó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para describir que la obesidad constituye la mayor epidemia del mundo occidental de este siglo y que se extiende en todos los estratos sociales. Entre los últimos estudios realizados en la provincia, 2 de cada 10 niños tienen problemas de obesidad y otros 2, de sobrepeso, según una evaluación a 12.500 alumnos de Primer y Sexto grado realizada en 2017 por el Programa Nacional de Salud Escolar (Prosane).



"En general, en Argentina ha empeorado el sedentarismo, no ha mejorado el consumo de frutas y verduras, ha empeorado el sobrepeso y la obesidad y todo esto traccionó a dos patologías asociadas como la hipertensión y, especialmente, la diabetes", sintetizó Laura Otiñano, integrante de la flamante Comisión de Obesidad, que se constituyó con equipos de varios ministerios del Gobierno provincial.



La directora de la Unidad de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), Teresa Laciar, afirmó que se toma como primera etapa la prevención del sobrepeso y obesidad sobre el grupo etario de 0 a 19 años focalizando en sus necesidades y problemáticas propias de su ciclo de vida. Laciar afirmó que la obesidad puede afectar a la salud inmediata de los niños, al nivel educativo que pueden alcanzar y a la calidad de vida. Los niños con obesidad tienen muchas probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y corren el riesgo de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades renales y cardiovasculares. "El 80 por ciento de estas personas muere por eventos cardiovasculares", agregó.



La tarea inicial apunta a los chicos y adolescentes ya que los hábitos comienzan en la infancia y son muy difíciles de cambiar en un adulto.



Celina Moreta se desempeña en "Dieta Club del doctor Cormillot" y resaltó el incremento de personas desde edades muy tempranas con patologías como colesterol e hipertensión que se acercan a la institución privada en busca de tratamiento.



Moreta destacó también la necesidad de trabajar en las recaídas y reincidencias. Es que todavía predomina la idea generalizada de encontrar una fórmula mágica para bajar de peso y no aceptar la idea de incorporar los hábitos saludables. Por eso, en esta época, con 200 pacientes por mes, consideran de "temporada alta".



Otiñano afirmó que nuestro entorno cambió a un ritmo tan acelerado, que nuestros genes no pudieron adaptarse. Así surgió este "ambiente obesogénico", en el que hay menos esfuerzo físico y una mayor oferta de alimentos saturados en grasas o azúcares, mientras los genes siguen "acumulando" reservas energéticas como hace miles de años: "Hoy los desafíos pasan por poner en agenda pública el tema, promover y promocionar desde todos los ámbitos para modificar este ámbito obesogénico por hábitos de vida saludables, tanto de los alimentarios como de la actividad física".



Por ejemplo, hay dos recomendaciones de la OMS para combatir la obesidad infantil que en la Comisión Provincial tendrán como meta de cumplimiento. Todos los días, los chicos deben realizar al menos una hora de actividad física y consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras.



Reconocen que el desafío es complejo. "No es imposible. Hay que proponer pequeños cambios y que sean factibles de realizar en el corto plazo, además de poder mantenerlos en el tiempo. Lo prioritario es poner al abordaje de la obesidad en la agenda política, no sólo de salud, sino en un trabajo interministerial e interdisciplinario", afirmó Otiñano.



"La Comisión tiene como propósito reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad por obesidad, implementando políticas sanitarias que impulsen hábitos saludables a través de un trabajo de red intersectorial", completó Laciar.

Alarmante

70% de los adultos sanjuaninos padece sobrepeso u obesidad según los estudios del programa nacional SUMAR en 2016/17.

21,8 por ciento es la prevalencia de obesidad en mujeres para el caso de San Juan. En Mendoza, 18,8%; y San Luis, 13,6%.

10% de menores de 5 años tienen obesidad en Argentina, una prevalencia superior a la esperada en todas las provincias.