A Tribunales. Juan y Federico Sansó, Gabriel Damico y Eugenia Del Valle Raverta, integrantes del interbloque Actuar-Cambiemos, interpusieron ayer la acción de amparo.

La decisión de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan de realizar el recambio completo del arbolado público en las cuatro cuadras que conforman la Peatonal, en el marco de las obras de remodelación que se le realizan, podría ser analizada inminentemente en el ámbito judicial, si prospera la acción de amparo que interpusieron ayer cuatro concejales, que también apunta a la Provincia.



El domingo 19 de agosto comenzaron las tareas para erradicar los actuales ejemplares, unos 90 aproximadamente, y plantar luego plátanos. El director de Ambiente de la Capital, Maximiliano Suárez, argumentó la decisión: "Estamos priorizando el tema de la seguridad. Al descubrir las veredas, pavimento y todo ese sustento, cuando concluyan las obras, puede volcarse algún árbol. Los actuales tienen poco anclaje porque cuentan con escasas raíces, poco desarrolladas y superficiales". Hoy, ya extraídos todos los árboles de la peatonal Rivadavia, los ediles quieren que no ocurra lo mismo con los cerca de 40 que se encuentran sobre la peatonal Tucumán. Juan y Federico Sansó, Gabriel Damico y Eugenia Del Valle Raverta, integrantes del interbloque Actuar-Cambiemos fueron quienes ayer en Tribunales denunciaron acciones que consideran ilegítimas.



Juan Sansó afirmó que les sorprendió que "en ningún momento, desde que se anunció el proyecto de las obras de la Peatonal, se afirmó que hubiese cambios en el arbolado público. Luego, lo divulgaron repentinamente. Para una decisión así, debe hacerse previamente una reunión con el Consejo del Arbolado, que nunca se hizo. Recién cuando vieron que no hicieron las cosas como corresponde, los llamaron el jueves pasado".



El edil agregó que ni siquiera hay un informe que argumente la decisión de erradicar los actuales árboles y disparó con una opinión particular: "Por lo que veo, es negligencia de la empresa constructora y también de la Municipalidad, por la falta de planificación. Porque con estrés hídrico están todos los árboles de la Capital. Y si hay árboles que reciben un poco más de agua, eran los de la Peatonal, con los aires acondicionados y la limpieza diaria. El tema es que si levantás todas las veredas, dejas las raíces al descubierto y durante 6 meses no regás, indudablemente que se van a morir los árboles. Y si a eso le suma que las retroexcavadadoras cortaron raíces, porque las zanjas están a un metro de los árboles, evidentemente lo vas a dañar".

Las claves

Ley 504

La medida cautelar que solicitan los ediles es evitar que durante el tiempo que dure la tramitación de la causa, se continúe con la erradicación de los árboles sobre la peatonal Tucumán. Afirman que no se respetan las disposiciones protectorias del Arbolado Público (ARTICULO 14, Ley 504- L). Por ello, aguardan un dictamen inminente.

Impacto ambiental

Los concejales también apuntaron el incumplimiento de la Ley 824 en lo que respecta a la presentación de un informe de Impacto Ambiental, expedido por la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, cuando se procede a la tala de más de 10 unidades arbóreas. Por eso también apuntan a la Provincia en el amparo que interpusieron.

Ordenanza 9195

Los ediles también recordaron a la ordenanza Municipal Nº 9195, que en su Art. 3 "habla de la Creación de un Consejo del arbolado público Provincial. Manifestando que dicho ordenanza jamás se cumplió por que no se convocó a dicho consejo".



Agregan que se hizo el llamado recién después que empezaron a caerse los árboles.