En medio del caldeado conflicto medioriental, e inclusive cuando los vecinos de la AMIA en Buenos Aires viven con miedo de algún nuevo ataque a 30 años del atentado terrorista a la mutual judía, en San Juan el clima es muy distinto. El presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia en la provincia, Iaron Goransky, transmitió su certeza de que "en la provincia no hay peligro" de algún acto violento contra la institución ni contra el club deportivo que también tienen en San Juan. "La provincia es tranquila, convivimos muy bien con toda la comunidad. No es el lugar donde me parece que pueda haber algún problema", resumió el dirigente.

Goransky estuvo reunido ayer mismo primero en la DAIA y luego en la Embajada de Israel, en Capital Federal, con representantes de entidades judías de 15 provincias. Básicamente, adoptaron la línea que había bajado más temprano el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo que el conflicto tras el bombardeo iraní a Israel "no cambia la situación" en Argentina ni la convierte "en un blanco" de ataques terroristas. Fue una manera de enfriar el ánimo local, luego de que el presidente Milei convocara de urgencia al comité de crisis el domingo a la noche para recibir una puesta en contexto del embajador israelí, Eyal Sela, y luego discutir en el seno del gabinete posibles medidas a tomar ante una eventual escalada de violencia internacional, como el resguardo de las fronteras y de los edificios de entidades vinculadas a Israel.

"No creo que se venga una escalada violenta en Medio Oriente, y a nivel local no hay nada que genere alerta". Iaron Goransky - Pte. Soc. Israelita de San Juan

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Goransky evaluó ayer que "no hay ningún temor de un ataque, ni en San Juan ni en ninguna otra provincia. Toda la prevención está bien coordinada con las Secretarías de Seguridad de las provincias y con la ministra Patricia Bullrich. La cobertura y contención que estamos teniendo a través del gobierno de la Nación es buena".

El titular de la Sociedad Israelita incluso dijo que el gobierno de Orrego está encima del tema. "El domingo me llamó el secretario de Seguridad de la provincia para ponerse a disposición", reveló Goransky. "Y luego el propio Gobernador no sólo condenó el ataque de Irán, sino que también nos ofreció todo lo que fuera necesario en términos de seguridad", agregó.

En ese sentido, el mismo domingo a la noche, mientras transcurría en Casa Rosada la reunión del comité de emergencia, frente a la fachada de la institución sanjuanina, ubicada en pleno microcentro, había una camioneta y cuatro efectivos de la Policía Federal custodiando el edificio. Pero Goransky dijo que eso "es habitual", que siempre "hay dos policías de forma permanente" y que no hay por qué interrumpir las actividades normales.