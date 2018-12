A pocos días de que arranque el 2019 y por consecuencia el movimiento de turistas, los prestadores turísticos de Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Jáchal contaron cómo está la actividad. La mayoría se mostró apenada por las bajas reservas para la primera quincena de enero, sin embargo, dijeron que están optimistas. Según un relevamiento realizado por DIARIO DE CUYO, entre prestadores de los departamentos turísticos, las reservas en promedio llega al 47%, es decir un 27% menos que en el mismo periodo de 2018. Valle Fértil y Calingasta son los departamentos que tienen un mayor porcentaje de reserva hotelera. Los prestadores de ambos departamentos aseguraron que tienen el 60% de su plaza reservada.



"Tenemos las cabañas al 100%, pero el hotel está al 40%. La mayoría de los prestadores dicen que tienen pocas reservas", dijo Ester Videla, de Valle Fértil, mientras que desde otras cabañas y hoteles coincidieron. Por su parte, desde Calingasta dijeron que, aunque tienen muchas consultas, pocas personas confirmaron su estadía. "Recibimos llamados de muchas personas de otras provincias. Sin embargo, sólo tenemos el 20% de la plaza reservada para enero. Igualmente, tenemos mucha fe en que todo mejore", dijo Carlos Polvorines, de Cabañas El Refugio de Charly.



En el tercer lugar del ranking de reserva se ubica Iglesia. En promedio las reservas llegan al 40%. "Tenemos menos del 60% de la plaza reservada. Lo que sí nos sorprende es que sólo van a pernoctar 2 o 3 noches, mientras que antes lo hacían al menos 5 noches", dijo Raúl Ramos, de Cabañas Don Kuky. Los operadores de este departamento dijeron que la mayoría de la gente que reservó son de otras provincias. Más abajo, en la cola del ranking, quedó Jáchal con un 25% de reservas. Los hoteleros dijeron que recibieron muchas consultas, pero que la gente no confirmó. "El movimiento, a nivel general es muy lento. Tenemos pocas reservas y pocas consultas", dijo María Rosa Alanís, del hotel Plaza.



Durante el relevamiento los operadores turísticos dijeron que este verano volvieron a usar una vieja estrategia: no subir los precios o aumentarlos un bajo porcentaje. "A pesar de que mantenemos el mismo precio de enero de este año, no podemos subir las reservas. Esperamos que la ocupación nos sorprenda", agregó Ruthy Goransky, del rancho Por Fin de Calingasta.

Una maravilla en Astica

Valle Fértil ofrece una gran variedad de actividades para el verano. Uno de sus atractivos es la cascada de Astica. Inmersa en el medio de cerros, el agua y la naturaleza ofrecen una maravillosa propuesta.

Rafting, con varias ofertas

En Calingasta hay prestadores que realizan excursiones en rafting y tienen varias promociones para los turistas que visiten el departamento durante este verano. Esta es una de las propuestas del departamento.

Promociones por internet para viajeros



Desde un menú turista que incluye hasta una copa de vino y con un 20% de descuento, hasta promociones de 3x2 en hotelería son algunos de los beneficios que pueden tener los visitantes que lleguen a San Juan para estas vacaciones de verano. Los descuentos se pueden obtener con sólo ingresar a la página web oficial del Ministerio de Turismo y descargar los cupones. Esta mega promoción es lo que acaba de lanzar el Gobierno provincial para que este año lleguen más turistas a



San Juan. El anuncio se hizo en el marco de la campaña "Venite a San Juan en Verano".



Para conocer cuáles son las promociones y beneficios que se puede obtener, y qué fecha de vigencia tiene, los interesados deberán ingresar a www.sanjuan.tur.ar. En este sitio hay un apartado destinado a las promociones de la temporada para descargar los cupones.

Cuesta del Viento

El dique Cuesta del Viento, en Iglesia, ofrece para el verano una gran variedad de actividades acuáticas.

Camping de Agua Negra

En Jáchal, el camping de Agua Negra ofrece un paisaje inigualable. Un lugar ideal para disfrutar en familia.