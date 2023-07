Francisco Ruiz, director del Instituto Geofísico Sismológico “Fernando Volponi”, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, en entrevista con Xama Noticias se refirió al equipo de prospección Electro-Magnética. Los fondos para adquirir ese sistema llegarán a esta unidad de investigación gracias al Programa Federal Equipar Ciencia, instrumentado por Nación.

Explicó que el equipo mide ondas electromagnéticas y permite penetrar en el interior de la Tierra para conocer sus estructuras. “Desde el punto de vista práctico, sirve para encontrar cuencas, cuencas que tengan agua potable, que es importante en la región. Y yendo a lo más profundo se pueden hacer investigaciones de cuencas petrolíferas, investigaciones sobre existencia litio y, desde el punto de vista de estudios tectónicos, en Vulcanología se pueden encontrar las zonas de cámaras magmáticas de volcanes, estructuras que tengan que ver con el levantamiento de Los Andes, generación de cuencas”, explicó el Dr. Ruiz.

Los estudios de cuencas en San Juan, dijo luego, están asociados a agua potable pero también a aguas termales, “una de las disciplinas que se están desarrollando en el Instituto y para eso nos va a ser (el equipamiento) de muchísimo interés”, celebró Ruiz.

El sistema no se fabrica en Argentina. El que llegará al Instituto Volponi se fabrica en Alemania y, según comentó el entrevistado, está valuado en unos 140 mil euros. “Son inversiones muy importantes que no son sencillas de conseguir para la Universidad. Es un equipo importante que va a beneficiar no sólo a la Universidad sino también a la provincia y a la región”, sostuvo el Dr. Francisco Ruiz. En los próximos meses el Instituto Volponi podrá contar con el nuevo equipamiento para más ciencia.