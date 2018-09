En colectivo para disfrutar.

Horacio, Graciela, Exequiel y Mariana viajaron más de 1 hora en colectivo para visitar el dique Punta Negra. "No conocíamos y nos dijeron que era tranquilo, por eso aprovechamos este hermoso día", dijo Mariana.

Mientras que el dique de Ullum fue el punto elegido por los grupos de jóvenes para pasar el 21 de septiembre, las familias optaron por el picnic en la Ruta Interlagos. Los paradores del dique Punta Negra y la orilla de este espejo de agua fueron epicentro de la tranquilidad y por eso mismo fueron elegidos hasta por parejas grandes que quisieron recordar viejos tiempos.



En este lugar no hubo parlantes con música a todo volumen. El baile no existió y las selfies fueron familiares. Roberto González y Susana Gil, llegaron de Caucete para conocer el lugar, pues les habían dicho que era tranquilo. La familia Ruarte de Rawson acampó en uno de los paradores de la Ruta Interlagos y comentaron que visitaron ese lugar porque es seguro para los chicos y no hay tanto bullicio. Mientras que una familia con más de 10 integrantes decidió pasar la tarde entre mates y gaseosas, en este espacio para disfrutar de la tranquilidad y el silencio.



Lonas en la arena, sombrillas y algunas reposeras le pusieron color a la tranquila tarde en el rincón zondino. "Me gusta venir a este dique porque el lugar es tranquilo. Para este día siempre los jóvenes hacen mucho bullicio y los adultos queremos festejar con un poco de paz. Este dique es ideal para eso", dijo Rosa Bustamente, que llegó junto a sus hermanas desde Rivadavia. A pesar de que el día estuvo muy caluroso, y de que en el lugar no hay sombra, los grupos familiares igual se apostaron a la orilla del dique Punta Negra para disfrutar de la jornada primaveral. Si bien muchas personas visitaron este dique, la estadía de los grupos fue corta justamente por la alta temperatura. Es por esto que hubo mucho movimiento en la ruta desde primera hora de la mañana. Sin embargo, la mayor afluencia de gente fue en horas de la tarde, según dijeron efectivos policiales que recorrieron el lugar.



Servicios

En el dique Punta Negra ayer no funcionó el catamarán, sin embargo hubo algunos prestadores que ofrecieron paseos en kayak u otras embarcaciones. Además, en los paradores de la Ruta Interlagos hubo vendedores ambulantes que ofrecieron bebidas, comidas y hasta helados. También estuvo Seguridad Náutica para controlar que toda la jornada se viviera sin disturbios ni accidentes.

Un día de recuerdos.

Yolanda y Daniel cumplieron 29 años de casados. "Estamos recordando cuando festejábamos en la juventud este día", dijo Yolanda y comentó que no conocían el dique. Quedaron sorprendidos por el silencio del lugar.