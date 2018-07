Anoche, alrededor de las 22,30 DIARIO DE CUYO compartió con sus lectores a través de Facebook un video en vivo en el que se observaba una luz muy brillante en el cielo, a baja altura, que por momentos parecía moverse y titilaba. Las imágenes generaron todo tipo de opiniones. Ahora, el astrónomo Hugo Levato ofreció su punto de vista sobre el fenómeno.

“Si bien a través del video no puedo asegurar de qué se trató, porque debería haber observado la luz en el cielo, sé con seguridad que no es un planeta porque los planetas no se ven hacia el Sudeste, donde estaba la luz”, comentó Levato. Y agregó que “tampoco se trata de algo fuera de lo natural”.

#SanJuanExtraña luz en el cielo Publicada por Diario de Cuyo en Domingo, 15 de julio de 2018

A la vez, sostuvo que “probablemente se trate de una estrella porque está bastante baja sobre el horizonte. La sensación del mínimo movimiento y el titilar pueden deberse a que la estrella haya estado sobre mucha atmósfera terrestre”.

Mientras que, explicó: “En realidad la estrella no titila, sin embargo, como su luz pasa por atmósfera terrestre, cuando las capas de gas se mueven nosotros percibimos ese titileo”.

En cuanto a los comentarios de lectores que aseguraban haber visto la luz desde previamente desde provincias como San Luis y Córdoba, Levato comentó que “esto es normal porque cuando un objeto astronómico sale se ve primero en las provincias que están al este de San Juan y más tarde se perciben desde aquí”.