En abril pasado, las autoridades de la Municipalidad de la Capital anunciaron la repavimentación de tramos clave de las avenidas Libertador, Ignacio de la Roza y Córdoba en la zona del microcentro. Antes del desfile del 25 de Mayo, la obra en la Central había finalizado. Sin embargo, después las tareas se frenaron. ¿Qué fue lo que sucedió?

Al respecto, el director de Obras del municipio, Germán Ramos, explicó que “la realidad es que, por las bajas temperaturas no se puede tirar la carpeta asfáltica. Esto, debido a que las bajas temperaturas no permiten la buena adherencia del material, por lo que no se fusiona como es debido. Ni los inspectores del municipio ni los de Vialidad permiten realizar estas tareas en esta época”.

En ese contexto, el funcionario indicó que, “esperamos poder continuar con las obras en septiembre u octubre próximos, cuando las temperaturas lo permitan”. Y agregó que, el proyecto indica que las obras seguirían en Avenida Córdoba.

De todas maneras, las tareas aun están dentro de los plazos previstos, debido a que, según habían adelantado las autoridades, se espera que la totalidad de las obras estén listas en a mediados del próximo año.

El proyecto difundido indicaba que, la repavimentación se realizará en Avenida Libertador desde Avenida Rawson hasta la plaza de Desamparados; Avenida Ignacio de la Roza, desde calle Mendoza hasta Urquiza; y Avenida Córdoba, desde Avenida Rawson hasta calle Las Heras”.