Desde mañana y hasta el 11 de junio comenzarán a regir nuevas medidas medidas contra el covid-19 y que regirán desde este lunes y hasta el 11 de junio. Se trata de un regreso a la mayoría de las actividades que se desarrollaban antes del actual confinamiento estricto, pero con nuevos límites y fundamentalmente sin alumnos y docentes en las escuelas, puesto que no habrá clases presenciales.



*Clases: sin presencialidad en todos los niveles y modalidad.



*El horario de circulación de las personas volverá a ser desde las 6 hasta la medianoche y para toda la comunidad, es decir, no será necesario acreditar alguna actividad esencial permitida como sucede actualmente.



*Transporte público: sólo podrán viajar pasajeros sentados y con las ventanillas abiertas.



*Comercio: funcionarán en un rango horario de 9 a 20 y dependerá de los comerciantes que los locales permanezcan abiertos de corrido o cierren parcialmente para luego abrir nuevamente; mientras que el factor de ocupación máximo será de 30%.



*Sector gastronómico: tendrá actividad habilitada hasta la medianoche, cuando deberán cerrar sus puertas, por lo tanto los clientes deberán ingresar desde las 7 y hasta las 23.



*Reuniones familiares: volverán a estar permitidas en domicilios particulares con un cupo máximo de 8 personas.

*Actividades deportivas recreativas: podrán desarrollarse al aire libre de 9 a 20, en espacios públicos y en grupos de no más de 2 personas; mientras que fueron habilitados los gimnasios, piletas de natación, canchas de fútbol 5 y canchas de pádel, bajo protocolo. No habrá ninguna competencia deportiva y tanto los clubes sociales, como los federados y amateurs seguirán cerrados.



En cuanto a los cultos, sólo podrá llevarse a cabo la celebración más importante de cada uno y con no más de 20 personas. La administración pública funcionará de 8 a 19.

Cabe recordar que las restricciones totales si se aplicarán el fin de semana del 5 y 6 de junio.