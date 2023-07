En febrero pasado, la secretaría de Seguridad lanzó el Programa de Devolución de Objetos. Una iniciativa a través de la cual se busca que las personas que fueron víctimas de un delito y perdieron algunas pertenencias puedan recuperarlas, luego de que hayan sido secuestradas o halladas por la Policía de San Juan. A 5 meses de ese lanzamiento, comentaron que la página fue muy visitada, pero que del total de objetos reconocidos por usuarios, sólo se concretó la devolución de menos del 10% y que más de la mitad de las personas que iniciaron el trámite no lo continuaron. "Necesitamos seguir dando publicidad a este programa y también, lo principal, que la gente complete el trámite de recuperación. Es que muchos iniciaron la identificación, pero cuando fueron citados personalmente, no se presentaron", dijo Federico Balaguer, jefe del departamento Técnico del D8, de la Policía de San Juan.

Según los datos de la plataforma del programa, a la cual se accede a través de la web de la Policía de San Juan (ver claves), actualmente hay cargados 4.432 objetos que están discriminados por categorías. "Hay celulares, bicicletas, motos y herramientas, entre otras cosas. En cada una de las categorías se puede filtrar la búsqueda para hacerla más rápida", dijo Balaguer y comentó que desde que esta plataforma comenzó a funcionar ya fue visitada 199.400 veces. "Es un gran número de visitas, pero todavía quedan cosas por mejorar, pues hay pocas entregas de elementos", agregó el efectivo policial que tiene a cargo la telecomunicación de la Policía de San Juan.

Dando más detalles de la página, y haciendo un balance, dijeron que del total de objetos que la Policía cargó a la página para devolverlos, menos del 10% fueron recuperados por sus dueños. Es que, hasta el momento sólo hubo 387 reconocimientos. Es decir, hubo esa cantidad de personas que llenaron el formulario virtual diciendo que esos productos son de su propiedad. De esos 387 objetos, sólo 30 fueron devueltos y hay otros 3 más que están a punto de ser reintegrados a sus propietarios, cuando la Justicia lo determine.

Otros dos datos que se desprenden de la plataforma tienen que ver con los "reconocimientos con resultado negativo" (esto significa que reconocieron el objeto por la página, pero cuando fueron a verlo, no era) y con los productos que están "a la espera de ser reconocidos personalmente". Sobre esta última categoría, Balaguer dijo que más de la mitad no siguió el trámite personal y que por eso la cantidad de entregas no es más elevada. "Muchas personas hacen el reconocimiento a través de la página, pero cuando deben acercarse a hacer el reconocimiento personal y a continuar el trámite no asisten. Entonces el proceso queda interrumpido", explicó y dijo que actualmente hay 220 objetos que están a la espera de que las personas se presenten en la dependencia policial que fueron citadas. Mientras que en cuanto a reconocimientos con resultado negativo, dijo que hubo 140.

"Es importante que la gente ingrese y vea cada producto. A nosotros no nos sirve tenerlos en los depósitos. Hay personas que recuperaron bicicletas que hacía muchos años se las habían robado y eso es una gran alegría. Estamos brindando un servicio y se debe aprovechar", concluyó Balaguer.

CLAVES

Cómo ingresar

Las personas que quieran ver los objetos que la Policía carga (luego de ser secuestrados) deben ingresar a la página www.policiadesanjuan.gob.ar. Ahí, deben cliquear el banner de “recuperar objeto” para poder hacer la búsqueda.

Cargar datos

En ese formulario se debe cargar los datos personales. En esta instancia el sistema consulta al Registro Nacional de Personas para validar la identidad del solicitante, como también informa en qué dependencia policial está el objeto.

Segundo paso

Los usuarios pueden fi ltrar la búsqueda por marca y modelo. Se puede ver imágenes y datos descriptivos de cada uno de los objetos. Ahí mismo, aparece el botón “Recuperar” que habilita a las personas a completar un formulario.

Fin del proceso virtual

Finalmente el sistema otorga un comprobante que le permite al ciudadano dirigirse con el mismo a la dependencia policial para continuar personalmente el trámite de devolución. El formulario tiene carácter de declaración jurada.