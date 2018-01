Esquina clave. Dicen que el hombre vive en esa casa desde que se entregó el barrio, hace décadas. Está a pocos metros de la plaza y una escuela, además de un jardincito municipal.

El olor nauseabundo se percibe desde lejos. La basura es tanta que hay días que ocupa toda la vereda. Los gatos circulan por el lugar buscando restos de residuos para comer, mientras que los vecinos ya no saben a quién recurrir para que den una solución a la situación. Dicen que el dueño de la casa tiene un problema mental y que por eso acumula basura, pero que, a pesar de los constantes reclamos, no logran que la situación se revierta. Incluso ya hicieron la denuncia y el caso está en la Justicia. Pero el hombre nunca se presentó a declarar, a pesar de las citaciones.



"Es un vecino que vive desde hace décadas, dicen que está desde que el barrio se entregó. Es abogado, pero no trabaja. A veces sale por la tarde y es para buscar basura y traerla para su casa", contó Zulma Castro. Al igual que ella, el reclamo está relacionado por la cantidad de bichos que hay por la basura acumulada. Pero también por el peligro que corre todo el vecindario. Raquel, otra vecina, contó que en esa casa hubo ya dos incendios y que por poco no explota el transformador que hay en la puerta. "El hombre, de apellido Mauro, hace de comer con fuego y todo está rodeado de cartones. Es un peligro constante", dijo.



El hombre vive encerrado y dicen que duerme casi todo el día. DIARIO DE CUYO insistió golpeando la puerta pero nadie salió. Dicen los vecinos que sucede lo mismo cada vez que va la policía o gente de la Municipalidad. Ellos pusieron la denuncia y esperan que la Justicia pueda resolver el caso.



Mientras que desde el dispositivo de Acción Social de la Municipalidad de Santa Lucía confirmaron que están al tanto del caso, pero que cuando van nadie los atiende y ellos se limitan a limpiar la parte exterior de la casa y a desinfectarla. Pero que a los días la acumulación de basura vuelve a inundar el lugar.



Algunos vecinos contaron que este hombre es de buenos modales y que los saluda correctamente. Que el único problema que tienen es por la basura. Sin embargo, otros cuentan que en algún momento estuvo casado, pero que la esposa se fue tras haber vivido situaciones de violencia y que hubo un tiempo que se fue de la casa.

Un problema

Acumulador compulsivo: la acumulación compulsiva es un trastorno psicológico que obliga a quienes lo sufren a acumular objetos y les impide deshacerse de ellos aunque sean inservibles o no cumplan ningún propósito práctico. Los especialistas dicen que afecta en general a personas que tienen más de 60 años y otros problemas psiquiátricos.