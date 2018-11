Rocío López fue elegida como la nueva reina de Rawson para la Fiesta Nacional del Sol. La joven que tiene 19 años habló con DIARIO DE CUYO de su vida y comentó cuáles son sus objetivos para su reinado.





- ¿A qué escuela vas?



- Voy a un CENS, porque se me hacía más corta la secundaria para terminarla. Es que hace unos años tuve que dejar la escuela porque sufrimos un incendio en mi casa y perdimos todo.



- ¿Cómo hicieron para volver a empezar con tu familia?



- Fue muy difícil. Fue una situación horrible, porque en el mes que mi abuelo falleció se nos quemó la casa y quedamos en la calle prácticamente. Nosotros vivíamos con mis abuelos, en dos casitas que estaban juntas. Recibimos mucha ayuda de mi familia, que es muy grande, y gracias a Dios pudimos construir otra vez. Por eso siempre digo que quiero ayudar a la gente, como lo hicieron conmigo y mi familia.



- ¿Cómo está conformada tu familia?



- Vivo con mi mamá y dos hermanos menores. Mis papás son separados y no tengo mucha relación con mi papá, casi no lo veo a él. Yo me crié con mis abuelos y mi mamá.



- ¿Son muy compañeras con tu mamá?



- Sí, ella es lo mejor que tengo. A ella la ayudo mucho con todo lo de la casa y con mis hermanos. Siempre los ayudo con las tareas de la escuela. Soy la más grande y en parte me siento responsable de ellos.



- ¿Qué cualidades debe tener un hombre para seducirte?



- Por el momento no estoy buscando novio. Pero tiene que ser sencillo, educado y respetuoso. Miro la sonrisa de los hombres y la forma de ser. Me gusta la gente que tiene buen trato.



- ¿Cómo imaginás tu futuro como reina?



- Me gustaría ayudar a Rawson, hay muchas personas que lo necesitan. Hay lugares en los que las personas tienen muchas necesidades y me gustaría hacer campañas solidarias para toda esa gente. En una oportunidades con mi familia llevamos ropa y otras cosas a las personas que viven en la Terminal de Ómnibus y eso me encanta.



- ¿Qué problemática social te preocupa?



- La violencia de género. Como sociedad todos tenemos que aportar para que esta problemática no avance. Hay mucha violencia de género.



- ¿Qué opinión tenés sobre la Educación Sexual Integral?



- Me parece que eso se debe enseñar. Algunas personas no reciben información o consejos en sus casas, entonces es importante que alguien hable de estos temas. A mí ni me enseñaron sobre educación sexual y me hubiera gustado tener más información desde la escuela. Lo que yo aprendí es por hablar con mi familia.

El perfil

Rocío López tiene 19 años y cursa el último año de la escuela secundaria. Es nacida en el departamento y vive junto a su mamá y dos hermanos de 13 y 10 años. Le encanta ir al gimnasio, pero dijo que no es obsesiva con el cuidado del cuerpo. Comentó que le gusta juntarse con sus amigos y su familia.