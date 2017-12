Larga espera. En algunos talleres las filas de autos son larguísimas y en otros la gente aguarda hasta una semana para que le den el turno. En todos lados hay mucha espera para que los autos pasen la Revisión Técnica Obligatoria.





En 2011 la Policía de Tránsito comenzó a exigir la Revisión Técnica Obligatoria en los vehículos. En ese momento, en San Juan había 3 talleres autorizados para hacerla y se generó mucho caos. La gente pasaba horas esperando para realizar ese control. A mediados de ese año, se dejó de exigir y los talleres quedaron casi vacíos. En octubre pasado, la Policía volvió a controlar la realización de la RTO, pero pocos fueron los que realizaron este chequeo. En este contexto, en la actualidad, los 4 talleres habilitados muestran las mismas postales que cuando se exigió por primera vez. Están desbordados. Incluso hay algunos donde la atención es por orden de llegada, en los que la gente pasa la noche en la puerta del taller para conseguir la revisión al día siguiente, y hasta llegan con reposera y mate para amenizar la espera. Desde los talleres dijeron que este caos se debe a que la gente se dejó estar, a que para salir a la provincia exigen este control, por el alto valor de las multas y porque la semana que viene la RTO aumentará entre un 19% y un 21%.



Ya sea que se elija ir a un taller donde atienden por turno o a los que lo hacen por orden de llegada, el caos es terrible. Es que en los talleres la demanda aumentó entre el doble y el triple en promedio. Por ejemplo, hay talleres que atienden a unas 70 personas por día y antes lo hacían a unas 30, mientras que hay otros, con mayor capacidad y líneas de control, que antes tenían unos 100 automóviles para controlar y ahora tienen dos veces más.



La demora en la atención se da por varios factores, dijeron. Uno de ellos es porque la semana que viene la revisión aumentará de precio. Actualmente cuesta 780 pesos.



Otro de los factores, que para los encargados de los talleres es el principal, es que la gente no realizó la RTO cuando debía y ahora la necesitan con urgencia por las vacaciones o por los controles policiales. "Nosotros debíamos realizarla en marzo aproximadamente -esto según el cronograma que informó Tránsito y Transporte dependiendo la patente del auto- y no la hicimos. Ahora la necesitamos para viajar", dijo Rubén Balmaceda, un hombre que pidió turno hace más de 7 días.



Desde los talleres en los que se atiende con turnos, dijeron que quienes pidan turno hoy serán atendidos cerca del 5 de enero. Es que, en promedio, la demora es de 7 u 8 días. Esto, porque hasta hace dos meses se otorgaban 2 ó 3 turnos por hora y hoy dan más de 5. Y a pesar de que no debería haber amontonamiento, estos lugares están llenos. Es que hay ocasiones en los que una persona se demora hasta una hora desde que ingresa al taller hasta que sale con la RTO hecha. En los talleres en los que se atiende por orden de llegada el panorama parece aún más desalentador. Es que las filas parecen eternas. Incluso hay gente que llega cerca de las 22 del día anterior para ser atendido entre los primeros. "Nosotros llegamos a las 4.30 a un taller, que entregan número por orden de llegada y que sólo dan entre 20 y 25 números, y ya no teníamos lugar. Entonces nos vinimos a hacer fila acá", dijo Daniel Sambrano, que hasta las 13.30 seguía esperando que su auto ingresara para ser controlado.

Las multas



Actualmente la multa por no tener la RTO asciende a $6.600. A esto se le suma el pago de estadía del vehículo en el depósito judicial (es radiado por la falta de RTO) y de otros gastos que hay que realizar para retirarlo y terminar con su restricción de circular. Estos gastos tienen que ver con el costo de movilización del vehículo desde el depósito hasta el taller, que debe ser con grúa. Para que este traslado se realice el propietario primero tiene que tramitar, en el Juzgado que lleve su caso, un permiso para poder sacar el auto del depósito judicial.

Valores 940 pesos es el valor estimado que se pagará por auto para la RTO en 2018. Actualmente los autos deben pagar $780, las camionetas $960, los camiones $1.200 y taxis, remises y transporte escolar $720. A los vehículos se les revisa entre otras cosas suspensión, frenos, luces, dirección, emisión de gases y los neumáticos.

Un error en la oblea de 2017

Desde los talleres donde hacen la RTO explicaron que durante todo el 2017 colocaron algunas obleas en los vehículos que pasaron la RTO con fecha de 2016, mientras que en la documentación que se entrega con el detalle del control se indica que el chequeo fue realizado en 2017. Esto se dio por una falla de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no emitió las obleas con fecha de este año que termina. Dijeron que esta falla se dio en muchos talleres del país. A la vez aseguraron que quienes hicieron la RTO este año y tienen esa oblea no tendrán inconvenientes, pues la Policía está informada de este error. Pero por precaución se pide que siempre se lleve toda la documentación para evitar confusiones.