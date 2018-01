El sistema de videomultas en Rawson comenzó a implementarse el último fin de semana y en sólo dos días se registraron 129 infracciones.

Daniel Valenzuela, coordinador de Seguridad Vial, manifestó en Radio Sarmiento que 73 faltas se detectaron el día sábado y 56 el domingo.

Desde el municipio reconocieron cierto grado de frustración por la cantidad de infracciones, pese a haber informado con anterioridad el lugar exacto dónde se colocarían las cámaras. "No sabemos si no llegamos bien con el mensaje o a la gente no le importa y pasa igual el semáforo en rojo. Creíamos que la gente iba a tener un mayor cuidado, pero no fue así", comentó el funcionario.

Los cruces monitoreados

Calles Lemos y Superiora

Calles Vidal y República del Líbano

Calles República del Líbano y San Miguel

Calles San miguel y 5

Calles General Acha y Progreso

Los valores de las multas

El monto por la infracción comienza en 4.800 pesos, pero si el conductor registra antecedentes de otras infracciones se puede llegar hasta los 12 mil pesos.

El pago voluntario de la multa puede hacerse en cualquier Rapipago, Pago Fácil o en el Banco Nación y tiene 10 días hábiles desde que el infractor fue notificado en la oficina de Seguridad Vial.

A dos horas de hecho el pago, desaparecerá del sistema la infracción como la deuda de la misma. Si el infractor no paga no puede renovar la licencia ni hacer la transferencia del vehículo si lo vende.