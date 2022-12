Este miércoles, las autoridades de San Juan y las de Chile inauguraron la nueva temporada de apertura del Paso de Agua de Negra y la puesta en funcionamiento de los Servicios de Controles Fronterizos. En ese contexto, dieron a conocer los horarios en los que se podrá transitar y las exigencias que se debe seguir en el marco del protocolo covid-19.

Días y horarios: desde el 8 de diciembre de 2022 en adelante, el Paso funcionará diariamente de lunes a domingo incluyendo días festivos, entre las 07:00 y las 17:00 horas para usuarios que salen del país y de 07:00 a las 21:00; horario que se mantendrá durante toda la temporada de apertura, hasta el cierre oficial, cuya fecha aún no está definida.

Para poder cruzar al país vecino, se necesita cumplir los ítems del siguiente protocolo anticovid:

Modificación de requisitos ingreso a Chile

Se lleva a conocimiento que a partir del día 1° de octubre los requisitos de ingreso a Chile según su Plan de Fronteras Protegidas son:

- Vacunación: los extranjeros no residentes deben presentar el certificado de vacunación contra el Covid-19 emitido en su país. De no contar con éste, podrán presentar un PCR de no más de 48 horas de antigüedad.

- Se continúan realizando Test PCR aleatorios en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez al arribar.

- Se eliminó el Pase de Movilidad y la homologación de vacunas.

- Se eliminó la Declaración Jurada C19.

- Se eliminó el requisito de presentar un seguro de salud para los no residentes. Sin embargo, se recomienda viajar con uno que incluya cobertura para covid-19.