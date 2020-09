Es un novedoso sistema que hasta hoy no existía en el mercado. Convierte en llave el objeto que siempre nos acompaña a todos lados, nuestro celular. Además de abrir con el QR también se puede controlar la puerta desde una App y abrirla cuando no estamos en casa o cuando el portero eléctrico no funciona.

Aunque normalmente solo pueden abrir los celulares autorizados, también puedes compartir una llave de acceso temporal para que tus invitados puedan ingresar directamente con sus celulares.

Mira en este video como usar el celular como llave

Cuando alguien pierde sus llaves o se muda, no hay que cambiar la cerradura y las llaves de todos los vecinos. Con solo un dispositivo se puede habilitar a cientos de usuarios a ingresar sin utilizar llaves. Es compatible con cualquier puerta que tenga pestillo eléctrico.

Más detalles en www.reactor.com.ar/accesos

Consultas: WhatsApp al 1136977039 o Correo info@reactor.com.ar