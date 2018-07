El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica por la detección de los primeros dos casos autóctonos de sarampión en el país, luego de 18 años, y si bien se registraron en Buenos Aires (son dos bebés, de 5 y 6 meses respectivamente, ver recuadro), el poder y velocidad de contagio de esta enfermedad llevó por ejemplo a la ministro de Salud de la Provincia, Alejandra Venerando, a reconocer a la edición digital de DIARIO DE CUYO que "es importante estar alerta".



En tanto, Rosa Contreras, jefa del Servicio de Infectología del hospital Marcial Quiroga, recomendó que toda la población entre los 2 y 53 años (es decir hasta los nacidos en 1965) se apliquen un refuerzo de la vacuna para evitar ubicarse en zona de riesgo.



Aunque en el calendario obligatorio de vacunación figure que todos los niños entre los 12 meses y los 4 años deben acreditar una dosis de vacuna Triple Viral SRP (sarampión-rubéola-paperas) y los mayores de 5 años, deben recibir una segunda dosis, Contreras anticipó de una campaña especial que se viene preparando desde el año pasado, que se realizará entre el 3 de septiembre y el 31 de octubre próximos, destinada a los chicos entre 13 meses y 4 años a recibir la segunda dosis (con acción preventiva con el sarampión y la rubéola). Será gratuita y no requerirá orden médica.



"Este tipo de campañas se realizan cada tanto, para reforzar los alcances de la vacunación", aclaró Contreras.



La especialista agregó que toda la población debería aplicarse una nueva dosis, a excepción de los nacidos antes de 1965, quienes ya se encuentran inmunes, embarazadas y personas con lo que comúnmente se define "defensas bajas".



Respecto a si una persona no tiene la certeza si cuenta con las dos dosis, Contreras afirmó que si bien en general no hay ninguna contraindicación de aplicarse una nueva dosis, lo apropiado es realizar primero una consulta con el médico de cabecera, quien solicitará unos análisis, en los que se determinará cual es el grado de inmunidad de la persona con respecto a este mal, y de esa forma aplicar el tratamiento indicado.



Contreras destacó que las personas que realicen un viaje al extranjero deben ocuparse de esta medida preventiva. En el hospital Marcial Quiroga se brinda el servicio de vacunar a personas que estén por viajar y por ejemplo la dosis contra el sarampión fue tenida en cuenta para los que fueron a Rusia, durante el Mundial de fútbol.



Es que desde el año 2000, hasta ayer, todos los casos de sarampión en el país se debían a alguien que se enfermó afuera del país y viajó a Argentina. En este año, se habían previamente registrado 3 casos. Un joven de 21 años, que no había sido vacunado, viajó a Tailandia y en Argentina contagió a un bebé de 8 meses. El tercero fue una joven de 26 años que viajó al sudeste asiático.



En América latina, la región estuvo libre de sarampión en 2016, pero hoy no es el mismo panorama. En Venezuela hay un brote desde el año pasado y en Brasil se registran 700 casos. Y las posibilidades de seguir "importando" enfermos son amplias, porque en Europa se registraron 15.000 casos en los primeros 5 meses de ese año.

Las claves

Qué es el sarampión

Es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado.

Complicaciones

Esta enfermedad afecta sobre todo a los niños y en algunos casos puede ser letal.



El sarampión puede provocar otros males, entre los que se enumeran a la ceguera, encefalitis, diarrea, neumonía, otitis y sinusitis.

Síntomas

Hay cuatro indicadores de presencia de sarampión: 1) Fiebre alta. 2) Secreción nasal, conjuntivitis y tos. 3) Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. 4) Erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo.

Viajes al exterior

Los niños de 6 a 11 meses de vida que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral dos semanas antes de viajar. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación.

Los dos casos



De acuerdo a un informe de alerta epidemiológica publicado por el Ministerio de Salud, los casos confirmados corresponden a menores de un año, un niño de cinco meses y una niña de seis meses. Aunque ambos casos fueron reportados por servicios de Salud de Capital Federal, la niña reside en la provincia de Buenos Aires.



Según el informe oficial, ambos casos presentaron síntomas de fiebre, exantema, tos y conjuntivitis, "a la fecha con buena evolución".



"Se iniciaron las acciones de control de foco en las áreas correspondientes y se encuentra en desarrollo la investigación para determinar la fuente de infección", indicó la cartera sanitaria. Las autoridades recordaron que el último caso de sarampión autóctono registrado en Argentina es del año 2000 y que desde entonces se registraron un total de 32 casos importados o relacionados a la importación. De estos, los últimos se verificaron este mismo año en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales dos fueron importados y uno relacionado a la importación.