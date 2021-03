Mientras las autoridades nacionales y también provinciales evalúan restricciones ante la llegada de una posible segunda ola de coronavirus al país, una especialista sanjuanina cree que "no será tan dura".

En diálogo con Radio Sarmiento, Patricia Díaz, presidenta de la Asociación de Terapia Intensiva de la provincia, dijo que "por haber vacunado, la segunda ola de coronavirus puede que no sea tan dura. La vacuna previene la enfermedad y el objetivo es que las personas no lleguen a un estado de gravedad. Tengo la esperanza de que no sea tanto como el año pasado".

En San Juan hay entre 45 y 50 terapistas, dependiendo de que algunos profesionales se encuentran ocupando otros cargos.

A continuación, la especialista sostuvo que "hay mucho relajamiento de la gente cuando siempre se pidió que hay que continuar con las recomendaciones sanitarias".

En ese sentido, Díaz aseguró que "si no nos ayudamos entre todos, la situación se va ad esbordar como pasa en el resto del mundo".