"Los más jóvenes entran por los vinilos, de rock nacional e internacional. Los más grandes vienen a buscar algo para decorar, dale un estilo antiguo a la casa. También están los que entran porque ven cosas que les recuerdan a su abuela o era algo que usaban cuando eran niños. El público es muy variado". Así, de esta manera, Marcelo Lliteras, dueño de "La despensa antigüedades" (Mendoza antes de Libertador), cuenta a DIARIO DE CUYO por qué la gente se detiene frente a su negocio, 'pispea' la vidriera y se decide a ingresar.

La nostalgia porque todo tiempo pasado fue mejor y el hecho de que las cosas actuales "no duran tanto", influye de manera notable en la cantidad de ventas que puede concretar.

Te invitamos a realizar un pequeño repaso por los elementos de antaño más añorados.

1- Cámara fotográfica de 1920, que se vende a $1800.

2- Farol del ferrocarril, del guardabarreras, finales de 1800. En San Juan se vende en unos $2000.

3- Farol de bicicleta Peugeot, funciona con una batería, $800.

4- Triciclo, década del 30. A $900. Sirve sólo como decoración. Hace poco se vendió uno de características similares, funcionando.

5- Primeras grabadoras y reproductoras de casettes. Hay muchas todavía, por lo que el precio es bajo. Funcionan, pero hay que llevarlas a un técnico para que las limpien porque están muy "pesadas". Tienen un valor de $400.

6- Máquinas de escribir. Funcionan, sólo hay que cambiarle la cinta porque está reseca. Cuesta $600.

7- Sifones cabeza de plomo.

8- Planchas a carbón, en $500. Funcionan, sólo hay que ponerle brazas.

9- Tocadiscos funcionando, entre $2500 y $3500. Los discos comunes, unos $70.

10- Televisores de la década del 70. El más chico lo utilizaban los camioneros para poner en los rodados. No funcionan, se venden como decoración a $300.

11- Morteros de bronce, de lo que más se vende en San Juan. Valen $1400 o $1500.

12- Porrón de aceite, de los años 80'.

13- Entre los juguetes que más salen se encuentran las balitas. Suelen comprarla mucho los abuelos para regalárselas a sus nietos. Se venden 3 por $10, "los ojitos, las lecheritas o las plomas".

14- Teléfonos a disco, objeto característico de los años 80. Cuestan unos $600.

15- Caja registradora. No funciona más que para guardar dinero.

16- Radios a lámpara. No funcionan. Se venden de manera decorativa, por tener las lámparas agotadas, no se pueden escuchar. Ya no se consiguen repuestos. Están a $550, $600.

17- Changuito para bebé utilizado en la década del 60'. Vale $1400.

18- Bicicleta inglesa, con frenos a varilla, de 1925. En $3000.

19- Aparato utilizado en la década del 20 para ver fotografías. Cuesta 900. Hay que restaurarlo.