Hasta un pasacalles. Los vecinos, respaldados por la Vecinal, pusieron un pasacalle para hacer pública la lucha que emprendieron. Por esa zona pasan todos los días los alumnos del colegio.

Vecinos del barrio San Martín y las autoridades del colegio Santa María, que funciona en el mismo vecindario, llevan adelante un duro enfrentamiento por un terreno que está en el corazón del consorcio. Es que desde el colegio dicen que el predio pertenece a la CGT y que se los dio en comodato. Mientras que los vecinos argumentan que el gremio nunca se hizo cargo de ese terreno y que por eso no les pertenece.



Ese reclamo, que al principio se trató sólo de una discusión, día a día se recrudece a tal punto que ahora los vecinos harán juicio a la escuela y hasta juntaron 250 firmas de vecinos para pedir que no les quiten ese espacio común del barrio, porque dijeron que hace más de veinte años están haciéndose cargo del mantenimiento del lugar.



El terreno está ubicado en calle Catamarca entre lateral de Circunvalación y Falucho y hace más de 40 años es usado por los vecinos del barrio como estacionamiento, espacio verde y cancha de básquet. Sin embargo, pertenece a la CGT, que fue quien donó tierras para la construcción del barrio en 1977. Pero la porción en discusión se la dio en comodato al colegio para que en algún momento construyera un gimnasio.



Según los vecinos del barrio, tras esta entrega de los espacios, el terreno del conflicto no fue donado a ninguna institución, pero dijeron que ellos siempre se hicieron cargo del mantenimiento del lugar y que eso les da derecho sobre el terreno. Desde la otra vereda, Jesús Granados, el apoderado del colegio comentó que la CGT les entregó a ellos en comodato el terreno donde se levantó la escuela y la porción de la discordia. Agregó que desde la institución quieren usar ese espacio para la construcción de un polideportivo.



El conflicto por el terreno comenzó hace tiempo cuando personas que habitan el barrio comenzaron a construir un cierre perimetral en el predio para tener mayor seguridad. En ese momento, Granados se hizo presente en el barrio e intentó frenar esa obra. Sin embargo, esa discusión pasó a mayores ahora. Los vecinos dijeron que están dispuestos a llegar a un juicio de usucapión (similar a la posesión veinteañal), para seguir teniendo el poder sobre el terreno. "Granados vino de manera violenta a quitarnos el lugar. No vamos a permitir que este espacio sea usado para otro fin, porque nosotros lo mantenemos gracias al aporte de los vecinos", dijo Francisca Font, la presidenta administrativa del consorcio.



Por su parte Granados también dijo que buscarán respaldo legal. "El terreno no es propiedad de los vecinos. Es de la CGT y por consiguiente del colegio, porque fue dado en comodato", dijo Granados al comentar cómo comenzó el conflicto. Según el hombre, que también pertenece al gremio, el terreno estuvo vacío durante mucho tiempo y los vecinos se adueñaron del lugar. "Nosotros lo único que queremos es construir un polideportivo para que los chicos de la escuela tengan dónde practicar educación física. Además podemos ofrecer el lugar para que lo use la gente del consorcio", dijo Granados y agregó él hizo una denuncia penal por usurpación, pues los vecinos no tienen autoridad de utilizar ese espacio. A la vez, dijo que ellos han pedido a la CGT que les envíe la documentación del terreno para demostrar la legitimidad de su reclamo.

Protagonistas

IVANA TOLEDO Vecina

"Es ilógico que el lugar pertenezca a la CGT o a la escuela y que ahora quieran sacarnos este espacio. Durante muchos años pagamos la contribución para que el lugar sea mantenido como cualquier otro espacio verde. Todos los vecinos queremos que se respete este espacio. Tenemos arboleda, bancos y muchas comodidades más".

CARLA VARGAS Vecina

"Este espacio es el punto de encuentro de los vecinos y no queremos que nos lo saquen. En cada torre sabemos que si hay una tragedia, como un terremoto, tenemos que salir para este terreno porque es seguro. Nos quieren dejar sin espacio verde, sin estacionamiento y también sin un sitio para que podamos evacuarnos. Es muy grave".

RICARDO LÓPEZ Vecino

"Si los vecinos durante años mantuvimos un lugar que nadie cuidó por qué nos lo van a quitar ahora. No sé de quién es el terreno, pero acá los únicos que cuidamos esto fuimos la gente del barrio. Dicen que quieren construir una pared para hacer un polideportivo y no saben que con esa construcción van a aislar a muchas personas".

JESÚS GRANADOS Apoderado del colegio

"Los vecinos no entienden que están usurpando el terreno. Ellos quieren hacer una posesión veinteañal, pero no vamos a dejar que eso pase. Ellos están usurpando un lugar que no les pertenece. No se puede hablar con la gente del barrio, es más nosotros ofrecimos que el polideportivo sea usado también por los hijos de los vecinos".