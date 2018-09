Todo en la escuela. La ventaja que tienen los estudiantes es que dentro del mismo predio están las aulas, la bodega y las plantaciones.

Volver a las raíces, pero agiornándose a las épocas que corren. En ese objetivo está puesta la mira de la escuela de Fruticultura y Enología de la provincia, que hoy festeja su aniversario 152, con varios actos (ver aparte). Para ello vienen trabajando fuerte desde el 2015 para que vuelvan a egresar enólogos de esta institución. La última promoción con este título salió en 1994. Desde entonces, los alumnos se reciben de técnicos en producción agropecuaria y en alimentos. Días atrás, los directivos de la escuela se reunieron con un equipo de INET, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación para avanzar en la implementación de la Tecnicatura en Enología, que se sumará a las ya existentes.



"Si todo sale bien, tendremos una nueva tecnicatura. Será como volver a las raíces pero con profesionales formados con todos los avances tecnológicos que el sector privado requiere", dijo Sergio Montero, el flamante director de la escuela. Montero explicó que la semana pasada visitó la escuela un equipo de INET para ver en qué condiciones estaba y qué es lo que se requería para implementar la Tecnicatura en Enología. Esto sucedió porque en 2015 se elaboró un proyecto para presentarlo en la Nación con el objetivo de que vuelvan a egresar enólogos de esa escuela. Esta posibilidad empezó a tomar fuerza a fines del 2017 y este año las gestiones son más fuertes, aunque no hay definiciones de modos de implementación ni fechas. Montero aseguró que esto es muy importante porque se puede formar profesionales que se sepan desenvolver en mandos medios. Hoy, en la provincia se puede estudiar la Licenciatura en Enología en la UCCuyo, donde el perfil de egresado tiene que ver más con los puestos gerenciales. La idea es que este futuro técnico no compita con el licenciado ya que las esferas de acción son diferentes.



"La vuelta a este tipo de egresado implica mucho. Es un pedido de la comunidad educativa y también de los empresarios", dijo Montero, quien agregó además que es importante volver a la esencia por la que se fundó la escuela. Además del título universitario que se puede obtener en la UCCuyo, hay un instituto de nivel superior para formar en enología, y que inició sus pasos en 1994 dentro de la escuela, pero luego se abrió camino. Pero el título que expende es de órbita provincial. Según Montero, con la tecnicatura se podrá acceder a un título nacional y será reconocido por el INV.



"El técnico que se viene debe ser superior al que egresó antes. Debe tener una fuerte especialización en tecnología y en las nuevas formas de trabajo", aclaró el director.



La iniciativa fue recibida con buenos ojos por parte del sector de los enólogos y bodegueros locales. "Siempre pensé que era un despropósito que no tuviéramos más nuestros propios enólogos. Esta es una profesión exigente y una tecnicatura será el mejor complemento para la formación universitaria", dijo Marcelo Ureta, del Consejo Profesional de Enólogos, quien aseguró que este técnico será clave para reemplazar al actual operario que no está capacitado. "Además puede ser una salida para resolver la emigración de los jóvenes. Es bueno darles un oficio", dijo.



Por su lado, Juan José Ramos aseguró que "hay una necesidad imperiosa de obreros muy especializados en todo el proceso de la vitivinicultura. Formar técnicos en este rubro puede ser una solución. Tenemos que apuntar a la calidad, a la responsabilidad fitosanitaria y eso sólo se logra con gente que sabe lo que hace. Hoy, la costumbre es tener encargados en las fincas y bodegas que se formaron a dedo".





Histórica. La institución fue fundada por Domingo Faustino Sarmiento. En el establecimiento hay un museo.

Más datos

>La celebración

Hoy, en la escuela se realizará el acto para celebrar el aniversario. En este marco se homenajeará a los egresados de Bodas de Plata. El acto comenzará a las 10 con la recepción de las autoridades y la firma del Libro de Oro. Posteriormente se entregarán los certificados y llegará el turno de los discursos de las autoridades. Para cerrar la celebración, la promoción plantará un árbol, descubrirán placas recordatorias y participarán de un almuerzo.

>Las mejoras

La escuela consiguió el personal de servicio que faltaba y tienen guardia policial las 24 horas. También empezaron a dar la copa de leche a los chicos. Montero dijo que lo que viene es "mejorar la imagen de la escuela, que fue deteriorándose por falta de recursos". Según explicó, el desafío que se viene para el futuro es formar los mejores técnicos y emprendedores agroindustriales para la provincia, según lo requiere la órbita privada.

>La bodega

La bodega que tiene la escuela está habilitada nuevamente y con un 90% de las normas de Buenas Prácticas de Manufacturas cumplidas. Según el director, Sergio Montero, el INV los ha habilitado para elaborar. En la próxima campaña ya podrán elaborar con uvas de Sarmiento y 25 de Mayo mediante un convenio firmado con las agrotécnicas de esos departamento a fin de intercambiar alumnos y acceso a prácticas de los estudiantes.

>Las obras

En la escuela realizan gestiones para cambiar el diámetro de los caños de la bomba de agua para optimizar el riego. Además, buscan sistematizar el riego y colocar sistemas por goteo y por aspersión para las 17 hectáreas del campo anexo al norte de Circunvalación y las 10 hectáreas de la Escuela y los viveros construyendo un reservorio. El problema que azotó al predio en los últimos años fue la falta de agua para regar las plantaciones.

>La formación

En la Escuela de Fruticultura y Enología estudian unos 760 chicos que asisten a los dos turnos. Como tienen sistema de talleres, van a la escuela en contraturno también.



La formación profesional comienza en el Primer Ciclo con talleres de vivero, granja, formación apícola y taller rural. Luego, en el Ciclo Superior, de 4to a 7mo año, ven las materias específicas de las tecnicaturas en Producción Agropecuaria y en Alimentos.

>Modernización

En 2014 se comenzó con la adecuación de las instalaciones eléctricas de la bodega. Ahora, la idea es continuar con la modernización de este espacio. También están gestionando los recursos para finalizar la adecuación de las instalaciones de la fábrica de dulces y la del aceite de oliva. Lo que buscan es ampliar el suministro de gas para trabajar con este combustible y con calderas a gasoil. Según los datos que maneja la escuela.