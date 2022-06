En medio de la polémica por la clase de Teatro en la que un profesor leyó a sus alumnos un texto con contenido sexual indebido a alumnos de Segundo Año de la Escuela Normal Sarmiento, el autor del texto, Hernán Casciari se comunicó telefónicamente con la rectora de la institución, Marcela Herrera, y publicó el audio en la página oficial de su editorial. En el mismo, Herrera asegura: “Hay autoridades del Ministerio que me están presionando”.

“Yo soy la rectora. Me entero -de lo ocurrido- el jueves a la noche. Averiguo quién es el profe, y le pido que venga a hablar conmigo ayer (por el martes, primer día hábil posterior). Aviso a mis autoridades superiores y hago un acta muy pequeña en la que le pido al profe que me haga un escrito contandomé, qué era lo que había dado en la clase y que me reprodujera el texto que había leído”, relata la Rectora a Casciari.

Y afirma. “Él -por el profesor del que se reserva la identidad- me dice que omite la parte que ha despertado todo el escándalo. Hoy -por ayer- me lo ha presentado -al escrito- y lo he elevado a Supervisión”.

En ese contexto, Herrera asegura: “Hay autoridades del Ministerio que me están presionando a mí para que empiece a explicar desde el jueves lo que hice”.

A la vez sostiene: “Me siguen persiguiendo, están haciendo una caza de brujas con versiones que circulan, y yo no escucho medios. Voy a ir paso a paso consultando e investigando. Estoy siendo muy cautelosa”.

Para finalizar comenta: “El Ministerio salió a dar respuestas a los medios en vez de venir a preguntarme a mí”.

El caso

Según informaron desde el Ministerio de Educación, el jueves por la noche se comunicó la rectora de la Escuela Normal Sarmiento, por medio de su supervisora, para informar que había recibido el llamado telefónico de un grupo de padres preocupados por una clase que el docente de Teatro habría dado a sus hijos. En la denuncia, sobre la clase ofrecida a los alumnos de Segundo Año se habla de “un texto con lenguaje inapropiado”.

En ese contexto, el docente fue citado a una reunión en la que se le pidió un informe detallado para sobre cómo fue la clase. Además, se citó a los padres para hoy.

Por el momento, según aseguraron desde el Ministerio de Educación, el docente fue separado de la clase. Se espera que culmine la investigación para ver qué medidas definitivas se tomará.