En las últimas horas se viralizó en las redes una publicación que resalta el gesto que un policía sanjuanino tuvo con dos ancianos que tuvieron problemas con un neumático del auto.

La publicación la realizó en Facebook Agustina Mañe, también integrante de la Fuerza local.

"Hace unos minutos nos encontramos en una situación de dos personas mayores de edad que no sabían como proceder a cambiar el neumático pinchado mi compañero Agte Gustavo Vega no dudo en prestarle ayuda a pesar de que ese trabajo no nos corresponde, nada más lindo y satisfactorio que ayudar a los ciudadanos hasta con lo más mínimo", escribió.

En pocas horas fue compartida casi 100 veces y tuvo más de 300 reacciones.