Combativo. Agustín Laje fue el primer disertante en el I Congreso Internacional Provida, que se desarrolla hasta hoy en San Juan. Planteó un escenario desfavorable para los grupos Provida en la batalla cultural por el debate del aborto.



El I Congreso Internacional "Provida" comenzó ayer en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán con Agustín Laje, quien a sus 30 años no duda en aconsejar en emplear las mismas tácticas y estrategias que considera que utilizan los sectores que manifiestamente tienen una postura contraria. Por eso, no pasó desapercibido para las 500 personas que asistieron, que el autor de "El libro negro de la nueva izquierda argentina" arengara a que "hoy en día, llamativamente, los conservadores son los revolucionarios. Y la izquierda son los conservadores, raro lo que está pasando. La rebeldía es un componente imprescindible si queremos llegar a las nuevas generaciones, a los más jóvenes". Laje apeló a esa rebeldía porque considera que el "establishment" opera en contra de la "ola celeste", inclinándose a favor de quienes consideran que debe legalizarse el aborto e implementar la Educación Sexual Integral con perspectiva de género. Y no dudó en mencionar que salvo algunos movimientos sociales, en la "batalla cultural" que se libró en el país, los grupos Provida tienen en contra a los medios tradicionales y digitales (ya sea Página 12 o La Nación), las universidades, ONG"s, miembros de la farándula y aun los colegios (incluso algunos católicos, mencionó).

Consideró que esa batalla cultural es la antesala de la batalla política y por eso además de apelar a esa rebeldía, el disertante también estimó que es necesario un compromiso militante: "Si no tenés ganas de ir a la marcha, andá lo mismo. Ellos son profesionales de la militancia y nosotros, seamos sinceros, no sabemos militar. Vengan a los eventos porque son instancias de formación".

Por eso aseguró que es necesario impactar en la opinión pública: "Usemos formas gratuitas. Por ejemplo usar Twitter. Hagan memes, vuélvanse trolls. Métanse en los diarios que hablan a favor del aborto y en contra nuestra y en los comentarios, mátenlos, reviéntenlos".

Además de aconsejar a los espectadores que utilicen discurso y argumentos seculares, concluyó apuntando a la clase política: "Háganles firmar documentos de compromiso con la vida para que si el día de mañana te traiciona, mostrás que fue un mentiroso".

Organización

Leonardo Pantano y Marcela Galante organizaron el Congreso Provida, que por primera vez se realiza en una ciudad latinoamericana. Pantano afirmó que le llamó la atención la cantidad de jóvenes de 12 años pidiendo por el aborto, lo que consideró como algo muy grave.

Otros disertantes

Luego de Laje, al cierre de esta edición, Nicolás Márquez era otro disertante. Hoy está previsto que Sara Winter y Mónica del Río estén también en el listado de exponentes. Agrupaciones de abogados, docentes, médicos y otros de la “ola celeste” presenciaron las exposiciones.

La otra vereda

Hoy a partir de las 17, en la biblioteca Alfonsina Storni, Villa Krause, se desarrollará el conversatorio sobre la Ley y el Programa nacional de Educación Sexual Integral. “De ESI sí se habla”, es la convocatoria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.