Los vecinos de Valle Fértil están intranquilos, preocupados y entrando en la paranoia. En los últimos meses, una vez por semana, reciben en sus teléfonos cadenas de mensaje en los que se enumera a vecinos contando intimidades o difamándolos con detalles e insultos. Nadie sabe cuáles de las afirmaciones son ciertas y cuáles inventadas. Y mucho menos están al tanto de quién o quiénes están detrás de las publicaciones. Sin embargo, todos están en estado de alerta.

“Hola gente, se quedaron con ganas de seguir conociendo a las que se creen señoras famositas…”, reza el contenido de uno de los mensajes a los que accedió este diario. Luego, comienza una lista con nombres, alias y detalles de engaños y relaciones de parejas.

En otro de los envíos, el autor de los mensajes se refiere también a los hombres y no deja de lado ni a las representantes departamentales en distintas fiestas a las que llama “Reinas del Valle”. Luego, apunta por robos y estafas contra personal del municipio.

“Quien envía los mensajes se mofa e insulta a diferentes personas. Esa exposición afecta de forma directa a la moral, la privacidad y la paz con la que se solía convivir en el pueblo. Esto está entrando en la paranoia colectiva de la gente. Es todo muy angustiante”, comentó un vecino del departamento que prefirió mantener su nombre en reserva.

Y agregó que “lamentablemente, por alguna razón las personas damnificadas no se animan a denunciar. Todo queda en la nada y no se puede permitir que alguien que probablemente tiene problemas psiquiátricos contamine el bienestar social. Seguramente a más de uno le causa gracia pero realmente hay familias que no la están pasando nada bien”.