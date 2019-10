Contrapunto. Rodolfo Ridao objetó en una presentación informativa al juez Parrón que haya amenazado y ocasionado lesiones a Claudia Vázquez, quien lo denunció el martes de la semana pasada.

Rodolfo Ridao, el dueño de la radio acusado por la locutora Claudia Vázquez de amenazas y lesiones, consiguió ayer la eximición de prisión y todo indica que será citado para mañana a realizar declaración indagatoria ante el juez Mario Parrón, titular del 5to Correccional.



El caso tomó notoriedad pública porque el martes de la semana pasada Ridao ingresó al estudio de la radio donde estaba realizando su programa Vázquez y en términos muy agresivos le ordenó que se retirara. El micrófono estaba encendido y una oyente llamó al 911 para solicitar ayuda. Por la tarde, Vázquez denunció a Ridao en la Comisaría de la Mujer.



La abogada Fabiana Salinas, representante de Vázquez, afirmó ayer en declaraciones periodísticas que si bien los delitos por los que se acusa a Ridao son excarcelables, la eximición de prisión la sorprendió a ella y su representada por la trascendencia que ha tomado el caso. "No sólo hubo violencia de género, sino también violencia moral, laboral, psicológica y económica, inclusive. Pensábamos que la decisión judicial iba a ser otra", reconoció en una entrevista a Radio Del Sur.



Salinas adelantó que solicitarán pericias psicológicas para el imputado "para saber cuál es su grado de violencia que tiene en su fuero interior".



El abogado de Ridao, Elmo Migani, también mantuvo ayer contacto con el periodismo. Y afirmó que en una declaración informativa que ya presentaron al juez el pasado lunes, objeta Ridao que hubo amenazas. Se basa en que debió infundirse temor a Vázquez y, según la defensa de Ridao, la locutora nunca sintió temor porque se hubiese ido y no hubiera insistido en terminar con el programa.



Ridao también objetó el cargo de lesiones y el argumento que presentó el lunes es que Vázquez no mencionó que haya sido lesionada cuando arribó la Policía a la radio por el llamado al 911 y además, que en un primer video que grabó Vázquez no se ven los "rasguños" en brazo y pecho, pero aparecen luego en un segundo video.



Al respecto, Salinas indicó que "es un mecanismo que tiene la defensa, pero de todos modos lo negamos rotundamente y se tendrá que probar todo, de ambos lados".



El caso llegó a la prensa nacional y en el audio que reprodujo la violenta situación, Ridao insultó a Vázquez mientras la obligaba a dejar el estudio: "¡Guardalas ya! No voy a hablar con vos, porquería de mierd.... Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz. Qué mierd... tenés que hablar. ¿Qué querés, contarle porquerías para dejarla mal? No le llegás ni a la suela de los zapatos, basura", fue un pasaje de lo grabado. Migani aseguró que Ridao se mostró arrepentido por el tono y ya ofreció disculpas, en tanto que Salinas solicitará pericias psicológicas.



Protagonistas

FABIANA SALINAS - Abogada de Claudia Vázquez

"Decir que no hubo lesiones es un mecanismo que tiene la defensa, pero de todos modos nosotros lo negamos rotundamente y se tendrá que probar todo, de ambos lados. El próximo paso será la indagatoria del imputado".

ELMO MIGANI - Abogado de Rodolfo Ridao

"Ridao siempre estuvo dispuesto a presentarse a declarar. Y en una presentación informativa que ya hicimos, aportamos dos pruebas para decir que no hubo violencia física. También objetamos que hayan existido amenazas".