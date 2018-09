Roberto, el nuevo personaje urbano que se hace escuchar en la plaza

En épocas de crisis, Roberto Páez se las rebusca como puede para poder ganarse el alimento de todos los días. Por cuestiones de salud no puede trabajar, por lo que todos los días se levanta temprano y llega hasta Plaza 25 de Mayo con el mejor de los ánimos para hacer lo que mejor sabe hacer: cantar.

A sus 59 años, vive en el refugio del Padre Francisco, donde recibe la cena pero no el resto de las comidas diarias. "Se me dio por venir a cantar a la plaza donde nadie viene. Me va a bien. Me gustaría tener un parlantito y un micrófono porque no es tan fácil cantar a capela y más ahora con el frío", dijo a DIARIO DE CUYO.

Oriundo de 9 de Julio y viudo desde hace un tiempo, tiene 5 hijos mayores de edad que lamentablemente no pueden ayudarlo. "La gente me palmea, me dicen que siga cantando, me alientan. Con la situación actual estamos apagados, tristes. El poder cantarle y que escuchen los anima un poco. Me siento muy orgulloso y contento de vivir de esto", concluyó.