En diálogo con Radio Sarmiento, Rubén García, intendente de Rawson, se mostró indignado con el paro que realizó el gremio SUOEM el pasado jueves y viernes, el cual afectó a todos los rawsinos, sobre todo en lo que concierne a la prestación de servicios esenciales.

“Ellos aducen que hubo movimiento de empleados, pero fue solo una persona que se trasladó de una oficina a otra. Sorprende la falta de humanidad y solidaridad del gremio SUOEM en medio de una situación sanitaria como la que atravesamos actualmente”, comentó García.

El intendente confirmó que las instancias de diálogo se agotaron con los representantes del gremio y el próximo martes habrá una conciliación obligatoria en las oficinas de la Secretaría de Trabajo. “Para poder prestar los servicios salimos a contratar a conductores particulares de camiones compactadores, los cuales algunos fueron bajados a los tirones de los vehículos. Otros trabajadores que también decidieron cumplir con sus funciones sufrieron un patoterismo salvaje”.

Sobre los motivos que generaron el sorpresivo paro de los últimos días, García indicó que existe un trasfondo político. “No existe un problema general, se agarraron de algo particular que no afectó a nadie. Me gustaría saber quién está detrás de todo esto. Creo que pueden ser sectores opositores o también puede venir del apetito individual del mismo peronismo” concluyó el intendente.