Luego de que se diera un nuevo encuentro entre representantes de los autoconvocados y Gobierno, el Subsecretario de la Unidad de Gobernación, Luis Rueda, habló en Demasiada Información para explicar cómo continúa el conflicto que hay con los docentes.

Cabe destacar que cerca del mediodía, tres autoconvocados ingresaron a Casa de Gobierno y mantuvieron una reunión con Rueda, quien les pidió que volvieran a las aulas con el fin de reabrir el diálogo. Tras debate y asamblea en los 19 departamentos, a través de los delegados, comunicaron que de manera unánime persistirán en las medidas de fuerza como es la no asistencia a clases y movilización.

"Ellos ingresaron con una propuesta que luego modificaron. No aceptaron lo que se había hablado y ahí cortamos el diálogo porque la condición era que el 1 de marzo, los chicos empezaran las clases de manera normal. Después de la asamblea que se dio hace poco, varios volvieron y eso hay que reconocerlo", expresó.

Rueda aseguró que los autoconvocados exigían "un gesto" por parte del Gobierno en un marco "que ellos mismos reconocen que es ilegal". "Nos pedían que no se descuenten los días de paro pero ellos instaron a los compañeros que volvieron a clases, a que regresen al paro y eso generó confusión. Nosotros le hemos pedido que el lunes vuelvan a las aulas", indicó.

Posteriormente, indicó que "esto ya no depende del Gobierno". "Estamos dispuestos a dialogar, pero no bajo presión", remarcó y agregó que no ve intención de volver a clases y que pretenden generar confusión al informar que el decreto no está sobre lo que prometió el Gobierno anteriormente para los que volverían a las aulas, de no descontar los días.

Para finalizar, reiteró que el diálogo está abierto pero recordó que "el corte de calles o la suspensión de clases no es ejemplo".