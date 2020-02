La vida de Juan Pablo Reina cambió anoche para siempre. Es que se trasladaba en su auto por Circunvalación, a la altura de Las Heras, cuando vio a una chica caminando por el lado de afuera del puente. Rápido de reflejos y sin dudarlo ni un segundo, decidió intervenir.

"Frené mi camioneta al costado y me bajé porque algo malo me imaginé que pasaba. Efectivamente, quería suicidarse, así que la agarré con todas mis fuerzas abrazándola con mis piernas que saqué entre las barandas, diciéndole de todas maneras que no lo haga", dijo el joven héroe en diálogo con Antena Uno.

"Su resistencia me debilitaba, así que grité a las personas que se frenaban abajo a ver la desesperante escena que por favor me ayudaran. Gracias a Dios, sumamos la fuerza de cinco más y pudimos evitar lo que esta chica quería hacer en ese momento”, agregó el muchacho de sólo 24 años de edad, que juega al rugby en el Club Huazihul y además estudia abogacía.

Luego del accionar de Juan Pablo, intervino personal médico y policial en el hecho.

En un momento donde los rugbiers están en el ojo de la tormenta debido al brutal crimen de Fernando Báez, ocurrido hace unas semanas en Villa Gesell, es bueno destacar la acción de este joven sanjuanino.