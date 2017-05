

Desnivel. En varios sectores la ruta quedó desnivelada y separada del cordón que la divide de la bicisenda. Además tiene grietas y ondulaciones.

A tres días de que saliera a la luz que la Ruta del Sol se dañó, a sólo 19 meses de su inauguración, Juan Magariños, el director de Vialidad Provincial, dio marcha atrás con los dichos sobre la causa y los responsables. Es que si bien en un primer momento aseguró que el error no era de la empresa constructora sino del estudio de suelo, ayer dijo que no saben quién falló y que en caso de que la empresa tenga responsabilidad, no descartó iniciar acciones legales. Este medio trató de comunicarse con la empresa Federico Hnos., sin éxito.



Si bien Magariños dijo que saben que las roturas se dieron porque el agua ingresó a una zona (subterránea) donde hay materiales que se humedecieron y causaron las deformaciones, ahora dijo que no saben quién cometió el error para que esto suceda y que están investigando. ’Tenemos que seguir evaluando los estudios y entonces podremos orientarnos para ver si hay algún responsable. Puede ser un error de proyecto, un error en la construcción y hay distintas razones que no se descartan.



En este momento tengo un equipo técnico que está haciendo evaluaciones y está repasando la información para tener los datos necesarios para sacar las conclusiones’, dijo. Esto, a pesar de que la semana pasada el funcionario aseguró que el error era del estudio de suelo, hecho por Vialidad misma. ’Es una deficiencia del proyecto, en el sentido de que a lo mejor la profundidad en la que se han generado estos efectos de reacción del terreno no estaba incluida dentro del análisis que se hizo originalmente’, dijo en ese momento y aseguró que el proyecto fue realizado por el Estado, pero que él no estaba enfocado en buscar culpables.

Ayer, consultado por el papel de la empresa, Magariños dijo que no puede culpar a nadie hasta que no tengan los resultados de las investigaciones.



A la vez aseguró que no se sabe si la empresa tuvo o no que ver con el error. Dijo que no se puede ’anticipar y decir que la empresa tiene culpa’. Pues en este momento no tiene los elementos para sacar conclusiones sobre las responsabilidades, y agregó que si en los estudios se detecta que la causa de las roturas tuvo que ver con ‘no cumplir el proyecto, no cumplir el diseño o que el proyecto tuvo deficiencia‘, es posible que inicien acciones legales. Esto, en contraposición de lo que aseguró el viernes pasado cuando dijo de manera rotunda que la empresa no era responsable.



La Ruta del Sol fue inaugurada el 8 de octubre de 2015 y a 19 meses de su apertura comenzó a mostrar fallas. Hay zonas, a lo largo de unos 500 metros, donde las grietas comienzan en la bicisenda (junto a los cerros) y terminan casi en el medio de la calle. En otro sector las ondulaciones del pavimento se ven con perfección, mientras que hay lugares en los que la calzada se hundió e hizo que el pavimento se despegue del cordón que divide la ruta con la ciclovía. Esto, sumado a que la bicisenda no se puede usar por la cantidad de grietas que tiene. Magariños dijo que próximamente comenzarán a repararla para que vuelva a ser segura.

Datos

Obra costosa



La Ruta del Sol costó más de $70.000.000. Se realizó en tres etapas. La más costosa fue la que va del Parque Faunístico al embalse del Dique de Ullum ($38.000.000). Justamente es este sector el que se dañó.

Los arreglos



El proyecto de reparación, que aún no está terminado, prevé la construcción de un drenaje para captar las aguas subterráneas y de cunetas. Esta nueva obra comenzará el mes que viene y tiene un plazo aproximado de 60 días.



Los costos



Si bien aún no se sabe cuánto costará la reparación de esta ruta, Magariños dijo que los costos correrán por cuenta del estado y que la misma empresa se encargará de hacer las obras de mejoras.