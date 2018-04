La exhibición. Los documentos están expuestos en vitrinas que reúnen las condiciones óptimas para que no se deterioren con el aire o la luz. Están en una de las salas del Archivo Histórico.

Hace más de 400 años quedaban registrados los controles que se hacían a los juicios y a las transacciones comerciales. En San Juan todavía se conserva uno de estos documentos. Se trata del más antiguo que está guardado en el Archivo Histórico de la Provincia, en el que además se puede ver cómo fue el proceso de compra de un terreno que hizo un pariente de Juan Jufré. Este y otros tesoros de la historia local serán expuestos a partir de hoy en el subsuelo del Centro Cívico.



Esta será la primera exposición del año que se organizará desde el lugar y la idea es mostrar los documentos que tienen guardados. Es por eso que abrirán las puertas al público en general, especialmente a las escuelas.



El documento más antiguo que hay en el Archivo Histórico data del 27 de agosto de 1601. Se trata de algo similar a un boleto de compra-venta de una parcela de tierra y está firmado por un pariente de Juan Jufré. El material está intacto por los métodos de conservación al que fue sometido durante años. En la actualidad está guardado en un mobibloque a una temperatura adecuada y con iluminación especial. Básicamente lo que se tiene en cuenta para su conservación es que el sitio no tenga humedad, que no haga calor y que la luz sea tenue. Para ello, un equipo de técnicos trabaja en el Archivo para decidir las condiciones en que se guardará este tipo de documento antiquísimo.



El otro tesoro documental que se expondrá tiene que ver con el registro de la venta de una esclava negra por 350 pesos. La esclava fue vendida por un hombre de apellido Lemus y la compró Antonio Rivera. Este data de 1727. A estos se suman los planos de las iglesias de Caucete y de La Merced antes de haber sido remodeladas luego del terremoto de 1944.



Para que estos documentos puedan ser preservados sin deterioro, en el Archivo trabajan técnicos que se encargan de seleccionar el material y de propiciar las condiciones necesarias para su conservación. Lo primero que se hace con los archivos es verificar el estado de limpieza y se los coloca en bolsas de propileno, libre de ácido. Luego es trasladado al mobibloque que se encuentra en un espacio donde hay hasta termómetros y humificadores para lograr el clima adecuado de conservación. El paso que sigue es la digitalización del material, tarea que ya se comenzó a realizar en la provincia.



Las vitrinas donde se expone este material también están acondicionadas para su preservación. Cada uno de los documentos cuenta con un cartel explicativo del mismo. "No somos historiadores. Nuestra misión es resguardar el patrimonio documental de nuestra provincia. Es bueno que todos conozcan esto", dijo Gastón Reino, al frente de Archivo.

El Archivo

Si bien se creó el 22 de septiembre de 1931 a través de un decreto, su inauguración se realizó 28 años después. En el Edificio 9 de Julio funcionó desde el 14 de marzo de 1959 en el sector del subsuelo, hasta que en el 2010 fue trasladado al Centro Cívico.

Los tesoros

En el Archivo hay más de 15 mil documentos digitalizados y más de mil imágenes digitalizadas desde la Gobernación de Sarmiento. También hay más de 2 mil documentos relacionados a la Gesta Sanmartiniana. Estos tesoros fueron exhibidos el año pasado.

La espera

En el Archivo Histórico esperan con ansias los documentos relacionados a Domingo Faustino Sarmiento, que el año pasado fueron encontrados en Córdoba. Ni bien lleguen comenzará el proceso de resguardo de estos tesoros que datan de la época de su Gobernación.

Las visitas

La exposición abrirá hoy en el Archivo General de la Provincia, ubicado en el subsuelo 1 del núcleo 7 del Centro Cívico y estará abierta de lunes a viernes, de 8 a 13 y miércoles y jueves de 13 a 18. En el caso de grupos grandes, deberán llamar al 4307243 para solicitar turno.