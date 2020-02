El feriado de carnaval que continúa hasta hoy trajo un alivio a los prestadores turísticos de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, donde hubo un salto positivo en la actividad durante este fin de semana largo. Según los empresarios de estas cuatro comunas, se registró en promedio un 97% de ocupación, superando el 88% registrado en el 2019 para la misma ocasión. Estos datos surgieron de un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO con los prestadores, que atribuyeron esta mejora sobre todo al encarecimiento del "dólar turista" para salir del país, que hizo que muchos se volcaran entonces al turismo interno.

Pero no es el único fenómeno turístico con viento a favor en San Juan. Según el Ministerio de Turismo, el inicio de esta nueva semana también marcó un salto tremendo en ocupación hotelera en toda la provincia. Hasta el domingo pasado el porcentaje promedio de ocupación en los cuatros departamentos mencionados más el Gran San Juan fue del 73%. Pero dese ayer, ese porcentaje promedio subió a 82,4. Crecimiento que se vio favorecido por el arranque de la Fiesta Nacional del Sol, el Kitefest y los festejos de carnaval.

Igual que para el feriado del carnaval del año pasado, Iglesia lidera el ranking de ocupación con lleno total. Los prestadores dijeron que el éxito se debe nuevamente a que el Kitefest, en el Dique Cuesta del Viento, en Rodeo, coincidió con el carnaval. "Esto es muy positivo porque sobre todo los visitantes son de otros países que no escatiman en gastos. Ojalá tuviéramos más eventos como este al año", dijo Juan Silva, de Cabañas Los Troncos. Pero este evento internacional no sólo benefició a Iglesia, sino también a Jáchal. "Muchos turistas que vinieron por este evento no encontraron alojamiento en Iglesia y vinieron a hospedarse a Jáchal, que queda muy cerca", dijo Rafael Deymie, de Cabañas El Rincón.

Por su parte Valle Fértil y Calingasta también repuntaron en ocupación. Los operadores de ambas comunas coincidieron en que el crecimiento se debe al dólar turista. "Como al argentino le cuesta más caro vacacionar en el extranjero prefiere hacerlo dentro del país. Y muchos eligieron San Juan. Eso es buenísimo", dijo Ruthi Goransky, de Rancho Por Fin, en Calingasta.

Hasta el domingo pasado, la ocupación en estos departamentos más el Gran San Juan fue del 73%, según los datos del Ministerio. A la cabeza estuvo Iglesia con un 100%, luego Calingasta con 98%, Valle Fértil con 62%, Gran San Juan con 57% y Jáchal con 49%. Pero desde ayer mismo el porcentaje promedio total creció a 82,4%, según el conteo oficial, con Calingasta e Iglesia con un 100% de ocupación,Valle Fértil con 76%, Gran San Juan con 73% y Jáchal con 63%.

Algunos detalles

Comportamiento

Los prestadores turísticos de Iglesia destacaron el buen trato de los turistas extranjeros que siempre se mostraron agradecidos por la atención recibida.

Procedencia

Según el Ministerio de Turismo, del total de turistas que visitó la provincia este fin de semana largo, el 90% es de procedencia nacional y el 10% extranjera.

Medio de transporte

Según las cifras oficiales, el 79% de los turistas que llegaron a la provincia lo hizo en auto; el 15% en colectivo; el 5% en avión; y el 1% por otros medios.