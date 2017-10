Turnos. En los hospitales y centros de salud de la provincia hay personal que se encarga de conseguirle turno a los pacientes sin que tengan que madrugar y hacer fila.

Hace dos días, el Gobierno nacional puso en marcha en Guaymallén, Mendoza, el nuevo sistema de Cobertura Universal de Salud (CUS), que tiene como principal objetivo agilizar la atención de los pacientes en el ámbito público. En San Juan lo comenzarán a aplicar desde mediados del 2018, según los cálculos que hizo el ministro de Salud, Castor Sánchez. El funcionario agregó que hay un 90% de avance en las tareas para su implementación y que beneficiará a unos 300.000 sanjuaninos que no tienen obra social.



Una de las principales características de este nuevo sistema es la elaboración de historias clínicas digitales y de una base de datos del paciente a la que se podrá acceder desde cualquier centro de salud del país al que asista. Esta es una medida en la que ya se viene trabajando en la provincia para agilizar la atención. "Nuestro plan de salud provincial tiene puntos concordantes con la CUS y lo que le permite a San Juan estar en un 90% lista para su aplicación. Ya tenemos un modelo de historia clínica única, totalmente digitalizada y que a través de un sistema en red va a permitir que estén disponibles en todos los centros de salud de la provincia. Es decir, un paciente que se atienda en Pocito podrá ir al Marcial Quiroga y el médico de turno va a acceder a su historia clínica a través de una computadora. Por ahora se están cargando las historias a la red", dijo Castor Sánchez.



El ministro agregó que lo único que falta para tener todo "aceitado" para la puesta en marcha de la CUS es "pulir" la conectividad a través de un sistema informático y de proveer a todos los centros de salud de la tecnología necesaria para acceder a la misma. Dijo que una vez que esto esté listo, la provincia se encontrará en condiciones para aplicar el nuevo sistema. "La Secretaría de Gestión Pública está enfocada en concretar cuanto antes la parte informática para que podamos lanzar la CUS a mediados del año que viene a más tardar", dijo el funcionario.



El nuevo plan de cobertura también incluye una aplicación para teléfonos celulares que le permitirá al paciente saber dónde, cuándo y a qué hora atienden los profesionales, además de pedir un turno telefónicamente. Sánchez dijo que en San Juan se lanzó hace unos meses el Protur, un programa de programación de turnos para que el paciente no tenga que madrugar y hacer horas de fila para conseguir uno. Agregó que este sistema podría reemplazar el de la aplicación para celulares, lo que también agilizará la puesta en marcha de la CUS.



Castor Sánchez también agregó que la idea del Gobierno es aplicar este nuevo sistema de cobertura en una de las 5 zonas sanitarias en las que se divide la provincia, y no sólo en un centro sanitario como se hizo en Guaymallén. "Creemos que es la única manera de corroborar su efectividad y deficiencias", sostuvo.

Detalles

La Cobertura Universal de Salud (CUS) tiene como objetivo que todas las personas sin obra social accedan a servicios integrales, adecuados, oportunos, de calidad, cercanos a su domicilio y sin barreras financieras para alcanzarlos.

Una de las apuestas fuertes de este nuevo plan es el uso de la informática y de la tecnología para ofrecerle al paciente la obtención de turnos online o telefónicos, y la posibilidad de realizar interconsultas a distancia con otros especialistas.

El paciente debe concurrir con su DNI al centro de salud, el recepcionista leerá el código QR del mismo con un dispositivo óptico y automáticamente se abrirá la historia clínica digital. Argentina es el primer país latinamericano en tener este sistema.

El nuevo sistema de cobertura será gratuito para la población en general. Sin embargo, cuando el paciente tenga cobertura privada y se atienda en un hospital público, se le va a realizar el cobro correspondiente a su obra social o prepaga.