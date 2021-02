Cerca de cumplirse las 24 horas desde que comenzó el paro de colectivos, Ricardo Salvá, presidente de ATAP, fue contundente sobre la persistencia de la medida de fuerza: "El gremio es inflexible". Desde el Ministerio de Gobierno también reconocieron que los dirigentes locales de la Unión Tranviaria Automotor se cerraron a abrir una instancia de negociación que permita levantar la medida de fuerza.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el empresario de micros expresó que desde la UTA sólo han enviado un mensaje de Whatsapp, en el que manifiestan que "el paro sigue hasta que no aparezcan los depósitos en el banco". La preocupación del sector empresarial aumenta porque se viene el fin de semana, por lo que no se pueden realizar operaciones bancarias.

"Queremos firmar un acta acuerdo, comprometiendo el pago para el lunes para que salgan a trabajar lo antes posible y no quieren. Ellos se van a sentar a conversar con el dinero en las cuentas de los empleados", sostuvo. Finalmente, reconoció que el diálogo no es fluido y que "no nos atienden los teléfonos y sólo nos envían mensajes de texto".

En tanto que la UTA, cerca de las 22:20, emitió un comunicado en el que indica que "la retención de servicio continuará hasta tanto se haga efectiva la acreditación de los salarios de todos los trabajadores del sector". En otro párrafo, responsabiliza de esta situación al sector empresario.