Desde que San Juan abandonó el aislamiento social obligatorio para ingresar a la fase de "distanciamiento social", los mayores de 60 años quedaron habilitados para volver a sus trabajos. Sin embargo, ahora salieron a aclarar que esto rige sólo si el empleado así lo desea, sin que nadie lo pueda obligar.

Carlos Lorenzo, asesor letrado del gobierno, aseguró que la medida rige tanto para el sector público como el privado. "Es un tema que tiene aristas complejas, con diferentes opiniones. Hay que diferenciar lo que se puede de lo que se debe. Durante el aislamiento, las personas por más que quisieran no podían ir a trabajar. Durante el distanciamiento, los mayores de 60 que quieran pueden ir a trabajar. Si el involucrado no lo desea, el empleador no lo puede obligar", aclaró.

Lorenzo señaló que si la persona mayor está sana, no debiera tener inconveniente en retomar sus actividades, pero no están obligado a hacerlo, porque así está establecido por el Ministerio de Trabajo.

Además, recordó que si las condiciones lo permiten, el empleado está obligado a trabajar desde su casa e hizo hincapié en el principio de buena fe, tanto para el trabajador como para el empleador.

Lorenzo se refirió también a los padres que tiene hijos en edad escolar. Desde el comienzo de la cuarentena, si ambos trabajan uno de ellos puede quedarse en casa y el otro ir a trabajar. La situación no se ha modificado hasta el momento.