Gran parte del centro y el Litoral del país registraron hoy altas temperaturas, y hasta el momento la ciudad pampeana de Santa Rosa es la más calurosa con 40°, según reportó el ranking de temperatura del Servicio Meteorológico Nacional, que mantuvo el alerta por máximas temperaturas para 11 provincias.



Desde ayer, la franja central del país y la región del Litoral experimentan un ascenso de temperatura por el ingreso de una masa de aire cálido desde el norte.

Precisamente San Juan fue una de las provincias más calurosas del país, con 37,4 grados a las 17, quedando en el tercer puesto del ránking nacional (ver abajo). Las altas temperaturas se dieron en una jornada que terminará con tormentas, algunas de ellas muy fuertes, de acuerdo al alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

En las últimas horas de este martes las ráfagas de viento Sur alcanzarán los 50 kilómetros por hora. Las zonas afectadas por la tormenta serán: 9 de Julio , Albardón, Capital, Chimbas, Rawson , Santa Lucía , Pocito, Rivadavia y Sarmiento. El informe indica que las lluvias "estarán acompañadas por intensas ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Por esto, a partir de hoy comienza "un nuevo período con temperaturas muy elevadas que afectará, principalmente, al centro del país y al Litoral", informó el SMN en su cuenta de Twitter.



"Hay un sistema de alta presión sobre el océano Atlántico que favorece que haya una circulación del norte. Entonces está continuamente llegando aire cálido a toda la región y eso favorece a que las temperaturas suban", indicó a Télam Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.



"Hoy las temperaturas están en el pico y se mantendrán hasta el fin de semana de manera pareja", agregó la especialista y estimó que "podríamos tener en varias provincias una nueva ola de calor y, a nivel país, sería la novena de la temporada 2022-2023".



Para que se determine una ola de calor deben registrarse al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas superiores a los valores umbrales de cada localidad.



"Esta es la primera vez que hay tantas olas de calor. Cuando mirás los datos para atrás no suele haber más de 4 o 5 olas de calor por verano. Y este año ya duplicamos la cantidad", remarcó Fernández.



Sobre las posibles causas de esta recurrencia histórica, indicó que "está demostrado que el calentamiento global provoca mayor cantidad de olas de calor y que estas sean más frecuentes, intensas y extensas".



"Es esperable que a medida que el cambio climático se intensifique, verano a verano tengamos más cantidad de olas de calor", detalló.



Si bien es necesario realizar estudios de atribución para confirmar el papel del cambio climático en el desarrollo de cada evento de ola de calor en particular, la especialista indicó que la influencia es "muy posible, son dos cosas que van de la mano".



Además, señaló que los resultados de los estudios de la primera ola de calor del verano que transcurrió entre noviembre y diciembre revelaron que el cambio climático hizo que el calor extremo sea 60 veces más probable.



Respecto al nuevo período de calor agobiante que está afectando al país, Fernández aseguró que "llama la atención que las temperaturas serán muy parejas en todas las provincias. En general, las máximas estarán en torno a los 36, 37 grados y no van a ser muy intensas, en el sentido de que no se esperan marcas de 40 grados".



Sobre este punto, advirtió que igualmente serán "muchos días seguidos con temperaturas arriba de 35 grados. Van a ser marcas muy altas considerando que ya mañana estamos en marzo; es calor intenso para esta época".



Además, estas marcas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", precisó el SMN.



Ante las altas temperaturas que se esperan para esta semana, el SMN recomendó a la población mantenerse hidratada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16), evitar realizar actividad física y usar ropa liviana y de colores claros.



También pidió evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, ingerir verduras y frutas, evitar comidas muy abundantes y prestar atención a los bebés, niños, niñas y a las personas mayores.



En caso de sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39 grados, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos, entre otros síntomas, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica; intentar refrescar a la persona; mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.