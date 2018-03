El ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, inauguró oficialmente el Colegio Los Andes. El establecimiento educativo es de Nivel Inicial y Primario e inició su trayectoria con Salas de Jardín de 3, 4 y 5 años. La matrícula del presente ciclo lectivo es de 45 alumnos. Mientras tanto, avanza la edificación de aulas de primaria.

El ministro de Educación expresó: “Felicito a los representantes legales la familia Baudino-Scognamillo, que ponen en San Juan y a disposición de toda la comunidad una nueva institución educativa, es una escuela pública de gestión privada, que se complementa con la gestión estatal. Recordemos que en San Juan el subsistema de Educación Privada es interesante, ofrece todos los niveles y modalidades, y se complementa con el sector estatal en una concordancia con los planes de estudios y con la Política Educativa Nacional y Provincial que se desarrolla”.

Posteriormente el ministro señaló: “El mundo se debate entre seguir un marco teórico conceptual o llevar la educación y la formación del planeta, a la resolución de problemas. Cuando las teorías primeras se comenzaron a desarrollar en este planeta el desarrollo del conocimiento era leve, poco, esa construcción del conocimiento mirado desde las teorías nos trajo en el tiempo y en el devenir nuevos conocimientos. La Ciencia y la Tecnología aplicadas en el Siglo XXI han demostrado que es necesario cambiar la mirada de lo teórico a la resolución de problemas".

"Por eso en Argentina, todos estamos comprometidos en cambiar el sistema formativo que nos permita desarrollar nuevos conocimientos desde una mirada como la que tiene este Colegio, construida a partir de una situación problemática. ¿Cual es la situación problemática, en la visión del proyecto educativo institucional? El ambiente. Entonces podemos construir la matemática, el lenguaje y todo el entorno formativo de las Ciencias Sociales y Naturales, a partir de una situación real tangible: el ambiente", sostuvo De Los Ríos.

El ministro enfatizó que "en el ambiente tenemos un problema que no hemos podido los seres humanos preservar; nuestra casa. Hemos generado contaminación en el ambiente y no generamos la suficiente conciencia para reciclarlo. El piso de este colegio nos demuestra que es posible empezar adquirir otras texturas, otros materiales a partir del reciclaje. Este es el concepto se puede seguir en una cadena de industrialización sin descuidar el ambiente, se puede construir el concepto físico matemático tecnológico y de la ciencia social y natural, sin descuidar el ambiente. Este es el desafió. Los adultos no hemos sido capaces de resolver este problema, porque nos debatimos permanentemente en como hemos aprendido nosotros y no entendemos la lógica de la resolución del problema".

"Estos chicos van a cumplir con ese pensamiento de Cohelo, la educación no cambia el mundo, si cambia a las personas que van hacer cambiar al mundo, y de eso se trata. Si los chicos que egresaran en Nivel Inicial y Primario de este colegio tienen la aprehensión junto con su padres de una visión modélica diferente a la que hemos aprendido nosotros, seguramente ellos van a ser agentes de cambio junto a sus docentes para que podamos disfrutar entre todos una mejor sociedad", manifestó el funcionario.

"Quiero felicitar a la familia emprendedora de esta propuesta, a los docentes los que tendrán un gran desafió de cambiar el sistema tradicional de enseñanza partiendo de una consigna, se debe resolver las situaciones problemáticas como una necesidad para el desarrollo de la sociedad. Cuenten con nosotros, les reitero la educación privada es un subsistema es complementario de la gestión estatal es una oferta educativa que complementa a la otra. No es una diferente de la otra, son dos modelos que le permiten a San Juan el crecimiento intelectual. Más conocimiento, mejores ciudadanos. Gracias", finalizó diciendo el ministro de Educación.

Características de la institución educativa

“Los Andes”, tiene un proyecto pedagógico innovador, su objetivo es formar sobre el medio ambiente, cuenta con huerta y vivero. El colegio tiene infraestructura eco-friendly, equipada con luces LED, basureros ecológicos en todos los ambientes, pisos de caucho reciclado, papelería de materiales reciclados,energías alternativas en ambientes adaptados que casi no requieren luz artificial, como así también uniformes confeccionados con telas ecológicas.

El eje es la educación ambiental que se refleja en todas las actividades curriculares y extracurriculares. También se imparte la enseñanza intensiva de Inglés.

Los alumnos crearán su propia huerta y vivero. Tendrán talleres de reciclaje de todo tipo de materiales y podrán experimentar con formas de energía renovables. Realizarán campañas de concientización dirigidas a la comunidad y participarán en actividades para crear soluciones reales a problemas ecológicos reales.

La institución educativa cuenta con la colaboración del INTA en la capacitación del personal docente y en realización y cultivo de la huerta, cuidado de suelos y aprovechamiento del agua, entre otros temas.

El establecimiento educativo se encuentra ubicado en la calle Paula Albarracín de Sarmiento 255 Sur, en Capital.