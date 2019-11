Durante la mañana de hoy, el gobernador Uñac encabezó el acto de la firma de entrega del edificio donde funcionará el CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género). El gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Gobierno, cedió el edificio donde se brindará atención integral a las víctimas.

El Centro, que aún no tiene fecha de inauguración, fue concebido como un ente especializado de carácter multidisciplinario para la atención, seguimiento, recuperación de la violencia intrafamiliar y de género, que brindará atención jurídica, médica, psicóloga y asistencial, facilitando el acceso a la justicia, a la salud y al asistencia social. Allí se ejecutarán medidas de prevención, detección temprana y resolución de conflictos definidos en la legislación aplicable.

“Muchas veces cuando hablamos de violencia de género, nos quedamos en la teoría. Pero si nos ponemos a pensar muchos de nosotros conocemos al menos una persona que sufrió violencia de género. Es momento de visibilizar un flagelo que atraviesa a toda la sociedad. La violencia nos daña como sociedad y no nos permite crecer. Es el Estado que tiene que dar respuestas, y es así que junto a los ministerios de Gobierno, Salud y Desarrollo Humano, más el Poder Judicial en su conjunto con el Ministerio Público Fiscal, asistimos a los programas de justicia rural, justicia intercomunal, registro de violencia doméstica, capacitación en perspectiva de género. Es una política de Estado llevada adelante para ayudar a las víctimas de violencia de género desde el Estado provincial, entre todos los poderes”, dijo Adriana García Nieto, ministra de la Corte de Justicia.

Sergio Uñac, por su parte expresó que "la violencia es un hecho que nos preocupa mucho. Quiero poner el valor el trabajo conjunto que hicimos desde el 2015. No se podría haber logrado sin el aporte de los que tenemos responsabilidades públicas. La sociedad no divide el trabajo de los tres poderes, pero entiende que es el Estado en su conjunto el que debe atenderlas. Se hizo una tarea a conciencia, tratando de no barrer bajo la alfombra y de visibilizar cada problema y en conjunto encontrar el camino de las soluciones. La mujer es víctima de violencia en todo el mundo, muchas de ellas la naturalizan en primera instancia cuando no hay respuestas del Estado, y otras tantas denuncian y aún a pesar de ello no tienen la respuesta necesaria”.