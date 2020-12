Hoy es el día del Médico y especialistas de Sanatorio Argentino comentaron cómo fue este año especial, conmovido por la pandemia.

Dr. Andrés Kerman y Dr. Pablo Romano pusieron en palabras algunas emociones que vivieron a diario durante el 2020 y por ser el día del médico lo comparten con sus colegas.

" Encantados de vivir la satisfacción de ayudar, de sentir la gratitud y admiración de nuestros pacientes. De acompañarlos a llegar al mundo, a crecer sanos, a sentirse mejor en la enfermedad. O armados con la mejor empatía para estar juntos en el final de la vida.

Sintiéndonos seguros de nuestra formación, sabiendo donde encontrar respuestas ante la duda, de la mano de un referente mentor en quien confiar nuestras consultas.

Así nos sentimos los médicos en nuestro día a día. Felices de serlo. Muchas veces cansados de lidiar con dolencias y demandas pero recompensados con sus soluciones.

Pero este año todo fue diferente. Nos sentimos vulnerables. Con la profunda sensación de que esfuerzos, voluntades y estudios no alcanzaban para ver sonreír a nuestros pacientes y a nuestras familias.

En esta pandemia, nos sentimos juzgados por no tener soluciones. Tristes de no tener respuestas. Solos, sin guías sabios ni salvadores. Frustrados por ver cómo este nuevo habitante avanza sin pausa, pese a nuestra entera dedicación. Lidiando por momentos con miedos a los que no estamos acostumbrados: Miedo cuando las cosas no salen como queremos, miedo cuando nuestros seres más cercanos pueden ser víctimas de este pequeño invisible.

Este año fue realmente diferente para todos. Fue duro, desesperante, pero estamos seguros que aprendimos que el ser médicos no siempre es recompensado curando, sino también sintiéndose parte de un equipo solidario y empático que enfrenta situaciones aun cuando no existe una medicación en el vademecum".