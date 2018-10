Nicolás Aguiar es un sanjuanino que dejó la provincia hace seis años, después de terminar su secundario en el Colegio Central Universitario, para iniciar sus estudios universitarios en Rosario. Hoy, el joven de 24 años se convirtió en el argentino elegido para viajar a las Islas Malvinas en el mes de febrero.

El estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales entiende el viaje como una posibilidad para conocer la cultura isleña, fomentar el diálogo y tender "puentes".

"¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Malvinas?" Esa es la pregunta que, en inglés -la publicación original dice "Falkland Islands"-, el gobierno de las islas lanzó para que la respondieran estudiantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Quien mejor respondiera desde cada uno de esos países sería premiado con un viaje de una semana a las islas en febrero.

Con su respuesta, Nicolás consiguió el premio.

"Estudio Relaciones Internacionales y estudié mucho sobre Malvinas desde la perspectiva argentina y llegó el momento de escuchar qué dicen los habitantes de Malvinas", dice Nicolás en el video que envió al certamen.

"Estoy muy interesado en la diplomacia y los intercambios culturales, pude ir a Estados Unidos y Europa con distintas becas y vivir con familias que me alojaron, y fue una experiencia increíble", agrega Aguiar en el video, en el que habla inglés. "La tercera razón por la que me gustaría conocer las islas es que me gusta mucho hacer fotografías y compartirlas en mis redes sociales. Ir a Malvinas me permitiría tomar fotos no sólo de los paisajes, que estoy seguro de que son geniales, sino también de su gente, sus tradiciones y su estilo de vida", suma.

El sanjuanino le contó a DIARIO DE CUYO que su formación en la escuela preuniversitaria de la UNSJ fue clave. "Mi interés por la diplomacia surgió en mi paso por el Colegio Central, donde participé de múltiples Modelos de Naciones Unidas. Desde entonces, sabía que me quería dedicar a las Relaciones Internacionales. Colocarme en la postura de un país, con la cual muchas veces no estaba de acuerdo, me hizo entender la importancia del diálogo intercultural, de aprender a escuchar, y de buscar soluciones pacíficas a los conflictos", dijo.

El viaje se concretará en febrero y las expectativas no son pocas. "Quisiera poder hablar con las personas que allí habitan para conocer cómo es que llegaron a Malvinas, y cuál es su perspectiva del conflicto. Voy con mente abierta y disposición al diálogo, y pienso que encontraré una buena predisposición por parte de ellos", agregó.

Formal y medido en sus respuestas, conociente de que se trata de un tema "delicado" para los argentinos, Nicolás afirma que "el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas debe ir acompañado de una disposición al diálogo, sin resignar nuestras justas pretensiones. Creo que hoy en día se trata de construir puentes, no muros"