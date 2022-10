Se llama Valentín y se volvió viral porque su familia le armó un currículum para darlo en adopción. Según los sanjuaninos protagonistas de la historia, la razón por la que tomaron esta decisión es que se mudaron a un departamento pequeño y temen que sufra de tristeza porque no tiene lugar y él, como se ve en las imágenes, es un animal grande.

Agustina Riveros y su novio Federico Gatti adoptaron a Valentín en febrero del 2021 y si bien tomaron una determinación difícil creen que es lo mejor para su mascota: necesitan darlo para que sea feliz.

Y la herramienta a la que recurrieron fue lo que llamó la atención. Publicaron un CV del can con todas las características buenas y amorosas que tiene.

EL CURRÍCULUM

“Valentín. El amigo ideal” se lee en el encabezado, con una foto en primer plano del perrito donde posa con ternura. De hecho, en esa foto utilizada para esta carta de presentación se lee parte del texto de la foto original de Valentín y que, evidentemente, era parte de alguno de esos primeros avisos de adopción, ya que se lee que sus dueños actuales “no lo pueden tener más”.

“Sobre mí. Tengo 2 años, me gusta el aire libre y salir a pasear por el barrio sin correa. Soy juguetón, algo tímido, pero muy compañero. Me gusta que me hagan cariño. Estoy en busca activa de una familia que me dé mucho amor para siempre”, continúa la descripción personal del perrito, sobre el margen izquierdo de la página y debajo de la tierna foto.

Allí también se aclara que el perro vive en el Barrio del Bono y se incluye el teléfono de contacto.