Tiene pocos recuerdos de su papá. No habían celulares y las fotos con cámaras fotográficas tampoco eran tan usuales. Se llama Daniela Galván, es de Santiago del Estero y contactó a DIARIO DE CUYO para dara a conocer su historia y tratar de lograr su objetivo. Sus padres se separaron cuando ella era niña y su papá, oriundo de San Juan, volvió a la provincia. Hace poco se enteró que tiene una media hermana mayor y busca conocerla.

"No me acuerdo de mi papá y me encantaría saber cómo está, si está vivo, si después tuvo familia. Además quiero conocer a mi hermana", comenta Daniela, la joven de 28 años que vive en La Banda, Santiago del Estero. Su padre se llama Humberto Francisco Molina, era sanjuanino, de profesión camionero y lo único que sabe es que vivía en la zona de Avenida Libertador y Cabaña, departamento Rivadavia.

Humberto conoció a Gabriela Galván a fines de la década del 80 en un viaje que le tocó hacer a Molina a la provincia santiagueña. La pareja tuvo tres hijos: Claudio quien hoy tiene 32 años, Daniela, quien tiene 28, y Yuliana de 25 años. Daniela cuenta que su padre viajaba permanentemente por su trabajo y solo una vez la familia llegó a San Juan. "Yo debo haber tenido 9 años cuando viajamos a conocer la provincia de mi papá, poco me acuerdo. Al poquito tiempo mis padres se separaron, mi papá volvió a San Juan y nunca más supimos de él", comentó.

La chica santiagueña dice que sus padres se separaron en buenos términos y que no tuvieron más contacto porque su madre decidió rehacer su vida. Hace unos cuatro meses que Gabriela les contó a sus tres hijos que su padre tenía una hija (mayor que ellos). "Lo único que mi mamá recuerda es que mi hermana se llamaba Paola y hoy debe tener más de 40 años porque era de una pareja anterior de mi papa", expresa.

El hombre, que hoy tendría 78 años, vendía pollos sobre calle Cabaña (Manuel Zavalla). Son los pocos datos con los que cuenta la chica, que ya hizo un rastreo por redes sociales sin éxito. "Quiero saber de él, me encantaría reestablecer el contacto. Sueño con conocer a mi hermana, saber si tengo sobrinos, es mi sangre. Ojalá pueda dar con él", manifestó la chica.

(Cualquier dato que pueda ayudar a Daniela Galván a dar con su padre y su media hermana, comunicarse al 385-310-2859)